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В Раде готовят новый праздник — День старосты: когда его предлагают отмечать

12:29, 2 июля 2026
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В Украине может появиться День старосты, который предлагают ежегодно отмечать 7 июня, — соответствующий проект постановления поддержал Комитет Верховной Рады по свободе слова.
В Раде готовят новый праздник — День старосты: когда его предлагают отмечать
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В Украине могут установить новый праздник — День старосты. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал проект постановления №15320 и рекомендовал профильному комитету парламента одобрить документ для принятия Верховной Радой за основу и в целом.

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Соответствующее решение было принято во время очередного заседания Комитета, на котором народные депутаты рассмотрели четыре актуальные законодательные инициативы.

Как отмечают авторы инициативы, введение Дня старосты должно стать знаком уважения к сложной и ответственной ежедневной работе старост, которые представляют интересы жителей старостинских округов, обеспечивают взаимодействие между общиной и органами местного самоуправления, а также выполняют важные функции по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов.

Проектом постановления предлагается ежегодно отмечать День старосты в Украине 7 июня.

Следующим шагом должно стать рассмотрение документа Комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, который предоставит парламенту свое заключение относительно его принятия.

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Верховная Рада Украины свято

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