У Раді готують нове свято — День старости: коли його пропонують відзначати

В Україні може з'явитися День старости, який пропонують щороку відзначати 7 червня, — відповідний проєкт постанови підтримав Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

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В Україні можуть встановити нове свято — День старости. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова підтримав проєкт постанови №15320 та рекомендував профільному комітету парламенту схвалити документ для прийняття Верховною Радою за основу та в цілому.

Відповідне рішення було ухвалене під час чергового засідання Комітету, на якому народні депутати розглянули чотири актуальні законодавчі ініціативи.

Як зазначають автори ініціативи, запровадження Дня старости має стати знаком поваги до складної та відповідальної щоденної роботи старост, які представляють інтереси жителів старостинських округів, забезпечують взаємодію між громадою та органами місцевого самоврядування, а також виконують важливі функції із забезпечення життєдіяльності населених пунктів.

Проєктом постанови пропонується щороку відзначати День старости в Україні 7 червня.

Наступним кроком має стати розгляд документа Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який надасть парламенту свій висновок щодо його ухвалення.

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