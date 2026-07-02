На Одещині викрили схему переправлення чоловіків за кордон під виглядом моряків

До організації схеми причетний чинний прикордонник, який діяв у змові з представниками крюінгових компаній та морськими агентами.

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На Одещині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон під виглядом моряків та затримали організатора. За даними Національної поліції України, до організації протиправної діяльності причетний чинний інспектор прикордонної служби. Він діяв у змові з представниками крюінгових компаній та морськими агентами.

Фігуранти оформлювали військовозобов’язаним чоловікам підроблені документи моряків, фіктивні трудові контракти та суднові ролі, що дозволяло їм залишати територію України на річкових суднах під виглядом членів екіпажів. Вартість «послуги» становила 7300 доларів. У такий спосіб за кордон виїхали 147 осіб.

Схему викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ.

За даними слідства, прикордонник організував протиправний механізм разом зі своїм батьком — директором крюінгової компанії, а також іншими спільниками, серед яких морські агенти та працівники крюінгових структур. Вони виготовляли фіктивні документи моряків, завдяки чому «клієнти» могли виїжджати з України річковими суднами під виглядом членів екіпажів.

Правоохоронці зафіксували кілька випадків передачі грошей. Організатора затримали під час отримання чергового платежу — 6000 доларів від військовозобов’язаного, якому обіцяли оформити посадку на судно як моториста та забезпечити безперешкодний перетин кордону.

У день затримання було проведено 13 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, у транспорті, офісах і складських приміщеннях. Вилучено комп’ютери, мобільні телефони, печатки, чорнову документацію, суднові папери, морські сертифікати, підроблені контракти, списки екіпажів та інші докази діяльності незаконної схеми.

За оперативною інформацією, через цей канал незаконно переправили 147 осіб. Також встановлено ще двох військовозобов’язаних, які готувалися скористатися цією схемою.

Наразі організатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 332 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави понад 2,6 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція затримала двох жінок із Первомайська, які, за даними слідства, організували фіктивний шлюб за 3 тисячі доларів, щоб забезпечити виїзд військовозобов’язаного за межі України.