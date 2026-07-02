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Суд у Фінляндії засудив підприємця до 3 років і 8 місяців за обхід санкцій ЄС і постачання вантажівок до РФ

22:00, 2 липня 2026
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Подібні вироки за порушення санкційного режиму в Фінляндії раніше не виносилися.
Суд у Фінляндії засудив підприємця до 3 років і 8 місяців за обхід санкцій ЄС і постачання вантажівок до РФ
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Суд Південної Карелії (Фінляндія) 1 липня виніс вирок власнику компанії Idän liikenteenvälitys IL з Лаппеенранти, визнавши його винним у грубому порушенні санкційного режиму Європейського Союзу.

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Підприємця засуджено до 3 років і 8 місяців позбавлення волі за організацію схеми постачання вантажної техніки до Росії в обхід санкцій, пише Yle.

Крім тюремного строку, суд постановив стягнути з компанії близько 600 тис. євро незаконно отриманого прибутку та конфіскувати майно на суму близько 6 млн євро.

За даними слідства, у 2022–2023 роках компанія вивезла з Фінляндії до РФ 164 вантажівки та причепи. Формально кінцевими отримувачами були компанії з Туреччини та Казахстану, однак фактично техніка потрапляла до Росії, а операції не були транзитом.

Суд зазначив, що подібні вироки за порушення санкційного режиму в Фінляндії раніше не виносилися, а призначене покарання наближене до максимально можливого.

Обвинувачений провини не визнав і стверджував, що не знав про кінцевий маршрут техніки, вважаючи покупців компаніями з Казахстану. Водночас суд встановив його ключову роль в організації поставок, без якої реалізація схеми була б неможливою.

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суд санкції Фінляндія

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