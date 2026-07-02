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Суд в Финляндии приговорил предпринимателя к 3 годам и 8 месяцам за обход санкций ЕС и поставки грузовиков в РФ

22:00, 2 июля 2026
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Подобные приговоры за нарушение санкционного режима в Финляндии ранее не выносились.
Суд в Финляндии приговорил предпринимателя к 3 годам и 8 месяцам за обход санкций ЕС и поставки грузовиков в РФ
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Суд Южной Карелии (Финляндия) 1 июля вынес приговор владельцу компании Idän liikenteenvälitys IL из Лаппеенранты, признав его виновным в грубом нарушении санкционного режима Европейского Союза.

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Предприниматель приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию схемы поставок грузовой техники в Россию в обход санкций, пишет Yle.

Кроме тюремного срока, суд постановил взыскать с компании около 600 тыс. евро незаконно полученной прибыли и конфисковать имущество на сумму около 6 млн евро.

По данным следствия, в 2022–2023 годах компания вывезла из Финляндии в РФ 164 грузовика и прицепа. Формально конечными получателями были компании из Турции и Казахстана, однако фактически техника попадала в Россию, а операции не носили транзитный характер.

Суд отметил, что подобные приговоры за нарушение санкционного режима в Финляндии ранее не выносились, а назначенное наказание близко к максимально возможному.

Обвиняемый вину не признал и утверждал, что не знал о конечном маршруте техники, считая покупателей компаниями из Казахстана. В то же время суд установил его ключевую роль в организации поставок, без которой реализация схемы была бы невозможна.

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