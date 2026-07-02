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В Одесской области разоблачили схему переправки мужчин за границу под видом моряков

21:25, 2 июля 2026
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К организации схемы причастен действующий пограничник, действовавший в сговоре с представителями крюинговых компаний и морскими агентами.
В Одесской области разоблачили схему переправки мужчин за границу под видом моряков
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В Одесской области правоохранители разоблачили схему незаконного переправления военнообязанных мужчин за границу под видом моряков и задержали организатора. По данным Национальной полиции Украины, к организации противоправной деятельности причастен действующий инспектор пограничной службы. Он действовал в сговоре с представителями крюинговых компаний и морскими агентами.

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Фигуранты оформляли военнообязанным мужчинам поддельные документы моряков, фиктивные трудовые контракты и судовые роли, что позволяло им покидать территорию Украины на речных судах под видом членов экипажей. Стоимость «услуги» составляла 7300 долларов. Таким образом за границу выехали 147 человек.

Схему разоблачили оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями областной полиции и сотрудниками отдела обеспечения внутренней и собственной безопасности «Юг» Госпогранслужбы Украины.

По данным следствия, пограничник организовал противоправный механизм вместе со своим отцом — директором крюинговой компании, а также другими сообщниками, среди которых морские агенты и сотрудники крюинговых структур. Они изготавливали фиктивные документы моряков, благодаря чему «клиенты» могли выезжать из Украины на речных судах под видом членов экипажей.

Правоохранители зафиксировали несколько фактов передачи денег. Организатора задержали при получении очередного платежа — 6000 долларов от военнообязанного, которому обещали оформить посадку на судно в качестве моториста и обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

В день задержания было проведено 13 обысков по местам проживания и работы фигурантов, в транспорте, офисах и складских помещениях. Изъяты компьютеры, мобильные телефоны, печати, черновые записи, судовые документы, морские сертификаты, поддельные контракты, списки экипажей и другие доказательства деятельности незаконной схемы.

По оперативной информации, через этот канал незаконно переправили 147 человек. Также установлены еще двое военнообязанных, которые готовились воспользоваться этой схемой.

На данный момент организатору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 332 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога свыше 2,6 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», полиция задержала двух женщин из Первомайска, которые, по данным следствия, организовали фиктивный брак за 3 тысячи долларов, чтобы обеспечить выезд военнообязанного за пределы Украины.

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