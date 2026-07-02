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В Харьковской области разоблачили схему выезда за границу для военного в СОЧ

08:31, 2 июля 2026
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Фигурант уверял, что может помочь с выездом в Польшу в обход официальных пунктов пропуска.
В Харьковской области разоблачили схему выезда за границу для военного в СОЧ
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 В Харьковской области разоблачили схему выезда из Украины для военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть. По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале февраля 2026 года во время личной встречи мужчина сообщил военнослужащему, что может «помочь» с выездом за границу в обход официальных пунктов пропуска. Он уверял в надежности схемы и ссылался на собственные «связи» с сотрудниками Государственной пограничной службы.

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Кроме того, он обещал повлиять на работников миграционной службы, чтобы оформить «клиенту» новый заграничный паспорт.

Затем мужчина подробно рассказал о схеме. План переправки предусматривал поездку поездом в Луцк, где «заказчику» должны были предоставить жилье для укрытия и ожидания смены пограничных нарядов и «подходящего» момента для побега.

По версии следствия, он гарантировал, что украинские пограничники обеспечат беспрепятственный выезд из Украины, а белорусские — въезд на территорию своей страны, после чего «клиент» смог бы добраться до Польши.

Стоимость полного пакета «услуг» мужчина оценил в 19 300 долларов США. В эту сумму входили организация незаконного выезда, изготовление заграничного паспорта, а также «надбавка» за статус самовольно оставившего часть (СОЧ). Условием была полная предоплата.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт по фактам:

  • организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководства такими действиями и содействия их совершению из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины);

  • получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а также обещания оказать такое влияние за предоставление неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Дело будет рассматривать Слободской районный суд Харькова. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — до 9 лет лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», полиция задержала двух женщин из Первомайска, которые, по данным следствия, организовали фиктивный брак за 3 тысячи долларов, чтобы обеспечить выезд военнообязанного за пределы Украины.

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суд прокуратура Польша Харьков Государственная пограничная служба военнослужащие СЗЧ

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