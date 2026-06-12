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В Україні може з’явитися нове свято — День старости

09:07, 12 червня 2026
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День Старости може з’явитися в Україні.
В Україні може з’явитися нове свято — День старости
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У Верховній Раді народні депутати зареєстрували проєкт Постанови №15320 про встановлення Дня старости в Україні.

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За словами авторів документу, законопроект є висловленням поваги до неймовірної, складної, щоденної роботи старост в усіх куточках України.

Запропонована дата нового свята — 7 червня. 

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Верховна Рада України свято

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