В Україні може з’явитися нове свято — День старости

День Старости може з’явитися в Україні.

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У Верховній Раді народні депутати зареєстрували проєкт Постанови №15320 про встановлення Дня старости в Україні.

За словами авторів документу, законопроект є висловленням поваги до неймовірної, складної, щоденної роботи старост в усіх куточках України.

Запропонована дата нового свята — 7 червня.

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