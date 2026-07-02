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ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Екатерины Сикоры в ВАКС после вопросов о декларировании имущества

13:51, 2 июля 2026
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ВСП рассмотрел кандидатуру Катерины Сикоры в Апелляционную палату ВАКС и объявил перерыв.
ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Екатерины Сикоры в ВАКС после вопросов о декларировании имущества
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Высший совет правосудия продолжает рассмотрение материалов относительно внесения представления Президенту Украины о назначении судей на должности. Одной из кандидаток на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда стала Катерина Сикора.

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О кандидатке в Апелляционную палату ВАКС

Катерина Сикора родилась в 1983 году. В 2005 году окончила Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара по специальности «Правоведение», получив образовательно-квалификационный уровень магистра. В 2013 году защитила диссертацию и получила научную степень кандидата юридических наук. В 2014 году получила свидетельство адвоката.

Указом Президента Украины от 11 апреля 2019 года Катерина Сикора была назначена на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Она успешно прошла конкурс, объявленный ВККС 3 июня 2025 года, и получила рекомендацию Комиссии.

Вопросы членов ВСП и объяснения кандидатки

Во время заседания члены Высшего совета правосудия задали Катерине Сикоре множество уточняющих вопросов, большинство из которых касалось добропорядочности, декларирования имущества и семейных обстоятельств.

Основные темы обсуждения:

Полная проверка НАЗК и выводы относительно деклараций

Членов ВСП интересовали результаты полной проверки деклараций, в которых было выявлено 10 случаев указания «стоимость неизвестна» в отношении объектов недвижимости и автомобилей бывшего мужа. Катерина Сикора объяснила, что на момент подачи деклараций она реально не владела информацией о точной стоимости имущества. Она воспользовалась опцией «стоимость неизвестна», предусмотренной системой. После ухудшения отношений и развода бывший муж отказывался предоставлять документы.

Сделки с имуществом и согласие на приобретение

Обсуждалось, что некоторые сделки заключались уже после ее назначения судьей. Катерина Сикора подчеркнула, что имущество приобретено за средства семьи мужа, а не за общие средства супругов. Она давала нотариальные согласия, но не присутствовала при заключении сделок и не хранила документы.

Уголовное производство и административный иск

По результатам проверки НАЗК было открыто уголовное производство, которое впоследствии закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Катерина Сикора одновременно обжаловала вывод НАЗК в административном суде (решение первой инстанции — отказ в удовлетворении иска, дело находится в апелляции).

Декларирование и обязанность быть осведомленным

Члены ВСП ссылались на ст. 20 Кодекса судейской этики и разъяснения НАЗК относительно обязанности судьи знать об имущественных интересах членов семьи. Катерина Сикора объяснила, что на момент первых деклараций у нее не было достаточного опыта, а также она руководствовалась предыдущей декларацией кандидата, которая не вызвала замечаний. После получения документов (после возбуждения уголовного производства) она начала указывать точные данные.

Личные и профессиональные качества

На вопрос о сильных сторонах Катерина Сикора назвала целеустремленность, адекватность, способность находить компромиссы в коллегии и руководствоваться здравым смыслом. Она подчеркнула значительный опыт рассмотрения дел как единолично, так и в коллегии, наличие допуска к государственной тайне.

После продолжительного обсуждения докладчик предложил объявить перерыв в рассмотрении вопроса без определения конкретной даты для дополнительного изучения материалов.

Высший совет правосудия единогласно поддержал это предложение.

Напоминаем, что Высший совет правосудия объявил перерыв в рассмотрении вопроса относительно назначения Наталии Мовчан в Апелляционную палату ВАКС и решил внести Президенту Украины представление о назначении Игоря Чайкина на должность судьи Апелляционной палаты этого суда.

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