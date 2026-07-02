Перешел на сторону врага и воевал против ВСУ: в Винницкой области осудили мужчину за госизмену

Мужчина участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины вблизи одного из населённых пунктов Донецкой области.

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Винницкий городской суд Винницкой области признал гражданина Украины виновным в государственной измене за переход на сторону врага в условиях вооруженного конфликта. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества в доход государства.

Обстоятельства дела

Суд установил, что обвиняемый в мае 2014 года поступил на военную службу в батальон вооруженного формирования так называемой «днр», тем самым перейдя на сторону врага в условиях вооруженного конфликта.

В дальнейшем обвиняемый принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые проходили вблизи одного из населенных пунктов Донецкой области. В результате этих боев населенный пункт был захвачен и подчинен батальону.

Решение суда

Таким образом, суд, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а совокупность собранных доказательств — с точки зрения достаточности и взаимосвязи, считает указанные доказательства надлежащими, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для принятия решения о виновности обвиняемого в совершении преступления и квалифицирует его действия по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины как государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины: переход на сторону врага в период вооруженного конфликта.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Королёвский районный суд Житомира признал виновным военнослужащего, который перешел на сторону РФ, воевал против Вооруженных сил Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, обвиняемый добровольно согласился проходить военную службу в вооруженных силах РФ.

Суд квалифицировал действия Б. как государственную измену, а также как добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории. Исследовав все доказательства в судебном заседании, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого.