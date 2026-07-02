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В Сумской области из-за российских ударов запустят мобильные АЗС: как будут продавать топливо

13:37, 2 июля 2026
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В Тростянецкой общине после повреждения стационарных заправок топливо будут отпускать из передвижных автозаправочных автомобилей и за наличные.
В Сумской области из-за российских ударов запустят мобильные АЗС: как будут продавать топливо
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В Тростянецкой общине Сумской области из-за повреждения автозаправочных станций на территории общины в результате систематических российских ударов заработает сеть мобильных точек продажи топлива. Об этом сообщил Тростянецкий городской совет.

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Топливо будут продавать с мобильных автозаправок

Для обеспечения жителей общины топливом будет организована работа мобильных точек, где отпуск топлива будет осуществляться с помощью небольших автозаправочных автомобилей.

Места расположения будут постоянно меняться

В горсовете отметили, что места расположения мобильных автозаправок будут меняться, чтобы не допустить их поражения российскими войсками.

Также отмечается, что автозаправочный автомобиль не будет находиться длительное время на одном месте.

Информация о начале отпуска топлива и перемещении мобильной заправки на другую локацию будет публиковаться в Telegram-канале «Тростянецкий городской совет/Вопросы к городскому голове».

Топливо будет продаваться только за наличные

В городском совете обратили внимание, что отпуск топлива будет осуществляться исключительно за наличные.

Кроме того, во время объявления воздушной тревоги продажа топлива проводиться не будет. Жителей общины призвали учитывать это при планировании поездок и соблюдать правила безопасности.

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Сумы АЗС

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