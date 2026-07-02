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На Сумщині через російські удари запустять мобільні АЗС: як продаватимуть пальне

13:37, 2 липня 2026
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У Тростянецькій громаді після пошкодження стаціонарних заправок пальне відпускатимуть із пересувних автозаправних автомобілів і за готівку.
На Сумщині через російські удари запустять мобільні АЗС: як продаватимуть пальне
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У Тростянецькій громаді Сумської області через пошкодження автозаправних станцій на території громади внаслідок систематичних російських ударів запрацює мережа мобільних точок продажу пального. Про це повідомила Тростянецька міська рада.

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Пальне продаватимуть із мобільних автозаправок

Для забезпечення жителів громади пальним буде організовано роботу мобільних точок, де відпуск пального здійснюватиметься за допомогою невеликих автозаправних автомобілів.

Локації постійно змінюватимуть

У міськраді зазначили, що місця розташування мобільних автозаправок змінюватимуться, щоб не допустити їх ураження російськими військами.

Також наголошується, що автозаправний автомобіль не перебуватиме тривалий час на одному місці.

Інформацію про початок відпуску пального та переміщення мобільної заправки на іншу локацію публікуватимуть у Telegram-каналі «Тростянецька міська рада/Питання до міського голови».

Пальне продаватимуть лише за готівку

У міській раді звернули увагу, що відпуск пального здійснюватиметься виключно за готівку.

Крім того, під час оголошення повітряної тривоги продаж пального проводитися не буде. Жителів громади закликали враховувати це під час планування поїздок та дотримуватися правил безпеки.

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Суми АЗС

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