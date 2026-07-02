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Будинок постраждав від обстрілу: як отримати компенсацію і куди звертатися

18:07, 2 липня 2026
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Українці, чиє житло постраждало через російські обстріли, можуть отримати державну компенсацію за програмою «єВідновлення».
Будинок постраждав від обстрілу: як отримати компенсацію і куди звертатися
фото: ДСНС
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Після чергового нічного масованого удару Росії по Україні у Києві та низці інших регіонів тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці ДСНС розбирають завали, шукають людей під уламками, ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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Громадянам, чиє житло зазнало пошкоджень або було повністю зруйноване через російські обстріли, важливо знати про можливість отримати державну компенсацію в межах програми «єВідновлення».

Подати заявку можна онлайн через портал або застосунок «Дія», а також особисто — у Центрі надання адміністративних послуг чи через нотаріуса. Про це нагадує Міністерство  розвитку громад та територій України.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Щоб скористатися програмою, необхідно:

  • переконатися, що житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав;
  • подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно (через Дію або ЦНАП);
  • відкрити спеціальний банківський рахунок для проведення ремонту;
  • подати заяву на компенсацію через послугу єВідновлення у Дії, ЦНАП або через нотаріуса;
  • дочекатися рішення комісії (до 30 днів на прийняття рішення) та, за потреби, надати додаткові документи.

Якщо житло пошкоджене повторно

У разі повторного пошкодження внаслідок обстрілу необхідно подати нову заяву через застосунок Дія:

  • відкрити «Звіт про ремонт» за попередньою заявою;
  • зазначити, що майно пошкоджено повторно;
  • подати нове повідомлення та нову заяву на компенсацію.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Для цього потрібно

  • подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через Дію;
  • перевірити актуальність даних про право власності в Державному реєстрі та, за потреби, їх оновити;
  • подати заяву на компенсацію через Дію, ЦНАП або нотаріуса;
  • дочекатися рішення комісії.

Як працюють комісії

Станом на сьогодні по всій Україні працює близько 1000 комісій у громадах.

Процес розгляду місцевими комісіями заяви включає кілька етапів:

1. Подання заяви — через Дію або ЦНАП, після чого вона потрапляє до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

2. Розгляд заяви комісією, який передбачає:

  • перевірку документів;
  • обстеження пошкодженого житла;
  • визначення суми компенсації;
  • ухвалення комісією рішення про надання компенсації та його подальше затвердження органом місцевого самоврядування або військовою адміністрацією.

Як визначається сума компенсації

Після підтвердження пошкодження або знищення житла комісія:

  • проводить огляд об’єкта у присутності власника або його представника;
  • фіксує пошкодження (у тому числі фото);
  • складає акт обстеження та завантажує документи до РПЗМ.
  • заповнює чек-лист необхідних ремонтних робіт для пошкодженого;
  • розраховує суму компенсації для знищеного;

Після цього комісія ухвалює остаточне рішення — про надання компенсації або відмову.

Громадяни також можуть через Дію отримати витяг по своїй заяві та переглянути чек-лист.

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рф Україна війна компенсація обстріл єВідновлення Міністерство розвитку громад та територій

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