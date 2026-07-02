Будинок постраждав від обстрілу: як отримати компенсацію і куди звертатися
Після чергового нічного масованого удару Росії по Україні у Києві та низці інших регіонів тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці ДСНС розбирають завали, шукають людей під уламками, ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.
Громадянам, чиє житло зазнало пошкоджень або було повністю зруйноване через російські обстріли, важливо знати про можливість отримати державну компенсацію в межах програми «єВідновлення».
Подати заявку можна онлайн через портал або застосунок «Дія», а також особисто — у Центрі надання адміністративних послуг чи через нотаріуса. Про це нагадує Міністерство розвитку громад та територій України.
Як отримати компенсацію за пошкоджене житло
Щоб скористатися програмою, необхідно:
- переконатися, що житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав;
- подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно (через Дію або ЦНАП);
- відкрити спеціальний банківський рахунок для проведення ремонту;
- подати заяву на компенсацію через послугу єВідновлення у Дії, ЦНАП або через нотаріуса;
- дочекатися рішення комісії (до 30 днів на прийняття рішення) та, за потреби, надати додаткові документи.
Якщо житло пошкоджене повторно
У разі повторного пошкодження внаслідок обстрілу необхідно подати нову заяву через застосунок Дія:
- відкрити «Звіт про ремонт» за попередньою заявою;
- зазначити, що майно пошкоджено повторно;
- подати нове повідомлення та нову заяву на компенсацію.
Як отримати компенсацію за знищене житло
Для цього потрібно
- подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через Дію;
- перевірити актуальність даних про право власності в Державному реєстрі та, за потреби, їх оновити;
- подати заяву на компенсацію через Дію, ЦНАП або нотаріуса;
- дочекатися рішення комісії.
Як працюють комісії
Станом на сьогодні по всій Україні працює близько 1000 комісій у громадах.
Процес розгляду місцевими комісіями заяви включає кілька етапів:
1. Подання заяви — через Дію або ЦНАП, після чого вона потрапляє до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).
2. Розгляд заяви комісією, який передбачає:
- перевірку документів;
- обстеження пошкодженого житла;
- визначення суми компенсації;
- ухвалення комісією рішення про надання компенсації та його подальше затвердження органом місцевого самоврядування або військовою адміністрацією.
Як визначається сума компенсації
Після підтвердження пошкодження або знищення житла комісія:
- проводить огляд об’єкта у присутності власника або його представника;
- фіксує пошкодження (у тому числі фото);
- складає акт обстеження та завантажує документи до РПЗМ.
- заповнює чек-лист необхідних ремонтних робіт для пошкодженого;
- розраховує суму компенсації для знищеного;
Після цього комісія ухвалює остаточне рішення — про надання компенсації або відмову.
Громадяни також можуть через Дію отримати витяг по своїй заяві та переглянути чек-лист.
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