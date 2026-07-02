Українці, чиє житло постраждало через російські обстріли, можуть отримати державну компенсацію за програмою «єВідновлення».

фото: ДСНС

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Після чергового нічного масованого удару Росії по Україні у Києві та низці інших регіонів тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці ДСНС розбирають завали, шукають людей під уламками, ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Громадянам, чиє житло зазнало пошкоджень або було повністю зруйноване через російські обстріли, важливо знати про можливість отримати державну компенсацію в межах програми «єВідновлення».

Подати заявку можна онлайн через портал або застосунок «Дія», а також особисто — у Центрі надання адміністративних послуг чи через нотаріуса. Про це нагадує Міністерство розвитку громад та територій України.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Щоб скористатися програмою, необхідно:

переконатися, що житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав;

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно (через Дію або ЦНАП);

відкрити спеціальний банківський рахунок для проведення ремонту;

подати заяву на компенсацію через послугу єВідновлення у Дії, ЦНАП або через нотаріуса;

дочекатися рішення комісії (до 30 днів на прийняття рішення) та, за потреби, надати додаткові документи.

Якщо житло пошкоджене повторно

У разі повторного пошкодження внаслідок обстрілу необхідно подати нову заяву через застосунок Дія:

відкрити «Звіт про ремонт» за попередньою заявою;

зазначити, що майно пошкоджено повторно;

подати нове повідомлення та нову заяву на компенсацію.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Для цього потрібно

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через Дію;

перевірити актуальність даних про право власності в Державному реєстрі та, за потреби, їх оновити;

подати заяву на компенсацію через Дію, ЦНАП або нотаріуса;

дочекатися рішення комісії.

Як працюють комісії

Станом на сьогодні по всій Україні працює близько 1000 комісій у громадах.

Процес розгляду місцевими комісіями заяви включає кілька етапів:

1. Подання заяви — через Дію або ЦНАП, після чого вона потрапляє до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

2. Розгляд заяви комісією, який передбачає:

перевірку документів;

обстеження пошкодженого житла;

визначення суми компенсації;

ухвалення комісією рішення про надання компенсації та його подальше затвердження органом місцевого самоврядування або військовою адміністрацією.

Як визначається сума компенсації

Після підтвердження пошкодження або знищення житла комісія:

проводить огляд об’єкта у присутності власника або його представника;

фіксує пошкодження (у тому числі фото);

складає акт обстеження та завантажує документи до РПЗМ.

заповнює чек-лист необхідних ремонтних робіт для пошкодженого;

розраховує суму компенсації для знищеного;

Після цього комісія ухвалює остаточне рішення — про надання компенсації або відмову.

Громадяни також можуть через Дію отримати витяг по своїй заяві та переглянути чек-лист.

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