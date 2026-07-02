Перейшов на бік ворога та воював проти ЗСУ: на Вінниччині засудили чоловіка за держзраду

Чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України поблизу одного з населених пунктів Донецької області.

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Вінницький міський суд Вінницької області визнав винним громадянина України у державній зраді за перехід на бік ворога в умовах збройного конфлікту. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна на користь держави.

Обставини справи

Суд встановив, що обвинувачений у травні 2014 року вступив на військову службу до батальйону збройного формування т.зв. «днр», тобто перейшов на бік ворога в умовах збройного конфлікту.

Надалі обвинувачений брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України, що відбувалися поблизу населеного пункту Донецької області, в результаті яких населений пункт було захоплено та підпорядковано батальйону.

Рішення суду

Таким чином, суд, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв'язку, вважає зазначені докази належними, допустимими, достовірними та в сукупності достатніми для прийняття рішення про винуватість обвинуваченого у вчиненні злочину та кваліфікує його дії за частиною 1 статті 111 КК України як державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Корольовський райсуд Житомира визнав винним військовослужбовця, який перейшов на бік РФ та воював проти ЗСУ та засудив його до 15 років ув’язнення. Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, обвинувачений добровільно погодився проходити військову службу у збройних силах рф.

Суд кваліфікував дії чоловіка як державну зраду, а також як добровільну участь громадянина України в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території. Дослідивши всі докази у судовому засіданні, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого.

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