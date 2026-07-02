Ввезення засобів для обробки рослин з-за кордону хочуть заборонити — навіть для власної дачі чи городу

Ввезення для фізосіб хочуть обмежити, а виробників і продавців — жорсткіше контролювати.

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В Україні можуть суттєво змінитися правила обігу засобів захисту рослин. Зокрема, фізичним особам можуть заборонити ввозити пестициди з-за кордону, а для препаратів, уже дозволених у країнах ЄС, запровадити спрощену процедуру допуску на український ринок. Крім того, пропонується створити відкритий державний реєстр таких засобів, посилити вимоги до їх реклами, маркування та державного контролю. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.

Українцям можуть заборонити ввозити засоби захисту рослин із-за кордону

Однією з найбільш помітних новацій є заборона на ввезення або пересилання засобів захисту рослин фізичними особами. Також документ передбачає, що не можна буде імпортувати препарати, які не мають авторизації в Україні або не відповідають встановленим вимогам щодо упаковки чи маркування.

Такі зміни мають посилити контроль за обігом засобів захисту рослин та запобігти потраплянню на український ринок продукції, яка не пройшла належну оцінку безпечності.

Правила хочуть наблизити до стандартів ЄС

Чинне законодавство України у сфері засобів захисту рослин значною мірою базується на підходах 1990-х років і вже не відповідає сучасним європейським вимогам. Прийняття нового закону має стати одним із кроків на шляху гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу в межах переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Метою законопроєкту є створення сучасної, прозорої та науково обґрунтованої системи регулювання засобів захисту рослин, яка забезпечуватиме високий рівень захисту здоров'я людей, тварин, рослин і довкілля.

Засоби, дозволені в ЄС, зможуть швидше потрапляти на український ринок

Документ пропонує запровадити процедуру взаємного визнання авторизації засобів захисту рослин.

Це означає, що препарати, які вже отримали дозвіл у державі — члені Європейського Союзу, можна буде реєструвати в Україні за спрощеною процедурою. Крім того, передбачається механізм паралельної торгівлі такими засобами. За задумом авторів, це дозволить скоротити адміністративні процедури та пришвидшити доступ сучасних препаратів на український ринок.

Створять відкритий державний реєстр

Законопроєктом пропонується створити Державний реєстр засобів захисту рослин.

Він працюватиме як єдина електронна інформаційна система, у якій міститиметься інформація про всі авторизовані препарати, строки дії авторизації, умови їх застосування, встановлені обмеження та власників авторизації. Очікується, що це зробить ринок більш прозорим і дозволить легко перевірити, чи має той чи інший препарат офіційний дозвіл на використання в Україні.

Нові правила для виробників та імпортерів

Документ комплексно змінює порядок схвалення діючих речовин, авторизації засобів захисту рослин, внесення змін до авторизації та її скасування.

Зокрема, виробники та власники авторизації будуть зобов'язані повідомляти компетентний орган про будь-яку нову інформацію, яка може свідчити про ризики для здоров'я людей, тварин або навколишнього природного середовища. Якщо з'являться нові наукові дані про небезпечність препарату, його авторизацію можуть переглянути, обмежити або скасувати.

Крім того, законопроєкт запроваджує механізми захисту даних, визначає вимоги до проведення випробувань і досліджень, а також пропонує застосовувати процедури оцінки, побудовані за принципами, які використовуються у країнах ЄС та відповідають підходам Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA).

Зміняться вимоги до реклами та маркування

Окремий розділ законопроєкту присвячений рекламі засобів захисту рослин.

Передбачається, що реклама повинна містити назву препарату, номер і дату його авторизації, а також обов'язкове попередження про необхідність безпечного застосування та ознайомлення з етикеткою перед використанням. Контроль за дотриманням цих вимог здійснюватиме уповноважений орган у сфері захисту рослин.

Також документ встановлює нові вимоги до упаковки, маркування та інформації, яка повинна супроводжувати препарати.

Посилять відповідальність і запровадять великі штрафи

Законопроєкт 15362 також передбачає нову систему відповідальності за порушення вимог у сфері засобів захисту рослин. Найбільші штрафи пропонують встановити за розміщення на ринку засобів захисту рослин без обов'язкової авторизації або з порушенням її умов. У такому разі для юридичних осіб штраф може становити від 60 до 80 мінімальних заробітних плат, а для фізичних осіб — підприємців — від 40 до 60 мінімальних заробітних плат.

Станом на 2026 рік мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн, тому максимальний штраф для юридичних осіб може сягати 691 760 грн, а для ФОПів — 518 820 грн.

Також штрафи передбачені за використання неавторизованих засобів захисту рослин, порушення правил паралельної торгівлі, вимог до упаковки та маркування, неподання обов'язкової інформації, перешкоджання державному контролю та низку інших порушень. За повторні порушення законопроєкт пропонує застосовувати більш сувору відповідальність.

Змінять низку законів і запровадять перехідний період

Для реалізації нової системи регулювання законопроєктом пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, зокрема законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рекламу», «Про охорону земель», «Про тваринний світ» та інших. Це має узгодити чинне законодавство з новими правилами у сфері засобів захисту рослин.

Водночас перехід до нової моделі відбуватиметься поетапно. Як зазначено у пояснювальній записці, вже через шість місяців після набрання законом чинності планується запровадити процедуру взаємного визнання авторизацій, виданих державами — членами ЄС, що дозволить Україні поступово інтегрувати систему регулювання засобів захисту рослин до європейських правил.

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