ТЦК блокируют перерассчет выплат военным, а военные годами недополучают деньги: что делать пенсионерам

Без справки о денежном довольствии перерасчет военной пенсии невозможен, но отказ ТЦК в ее выдаче можно обжаловать в суде.

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Для тысяч военных пенсионеров справка о размере денежного довольствия является не просто очередным документом. Именно она фактически открывает путь к перерасчету пенсии после изменения размеров денежного довольствия действующих военнослужащих. Без такой справки у органов Пенсионного фонда нет возможности произвести перерасчет, даже если право на него прямо предусмотрено законом.

Однако на практике территориальные центры комплектования и социальной поддержки часто отказывают в выдаче обновленных справок или оформляют их с нарушениями. Чаще всего военные пенсионеры получают стандартные ответы об «отсутствии оснований» или справки, в которых не учтены все составляющие денежного довольствия. В результате люди годами получают меньшие пенсии, чем гарантирует закон.

«Судебно-юридическая газета» разбиралась, имеет ли право ТЦК отказать в выдаче такого документа, какие нормы законодательства регулируют этот вопрос и говорит Верховный Суд.

Право на перерасчет пенсии гарантирует закон

Пенсионное обеспечение военнослужащих регулируется Законом Украины №2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Согласно статье 43 настоящего Закона пенсия исчисляется из размера денежного довольствия военнослужащего, в который входят: должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия;

премии и другие установленные законодательством выплаты.

В свою очередь статья 63 Закона №2262-XII предусматривает, что в случае изменения хотя бы одного из видов денежного довольствия действующих военнослужащих ранее назначенные пенсии подлежат перерасчету. Именно поэтому справка об актуальном размере денежного довольствия является обязательным основанием для проведения такого перерасчета Пенсионным фондом Украины. Без этого документа реализовать гарантированное законом право практически невозможно.

Почему ТЦК чаще всего отказывает в выдаче справки

Самая распространенная причина отказа – использование устаревших расчетных показателей. ТЦК рассчитывает должностные оклады, используя устаревший показатель прожиточного минимума (например, 1762 грн) вместо актуального на 1 января текущего года. Это приводит к искусственному занижению размера пенсии и, соответственно, к отказу в выдаче обновленной справки о размере денежного довольствия.

После того, как Верховный Суд отменил отдельные положения постановления Кабинета Министров №103, должностные оклады должны определяться с применением прожиточного минимума, установленного законом на 1 января соответствующего года, а не по показателю 2018 года. Об этом свидетельствует Постановление Верховного Суда от 12 ноября 2019 г. по делу № 826/3858/18. Однако значительное количество ТЦК продолжает использовать старый прожиточный минимум, отказывается оформлять новые справки или выдает документы с существенно заниженными суммами.

Еще одна распространенная проблема – невключение в справку ежемесячных надбавок и премий. В ст. 43 Закона №2262-XII идет речь об учете всех составляющих денежного довольствия, отдельные ТЦК отмечают только должностной оклад, оклад по званию и выслугу лет. В результате Пенсионный фонд производит перерасчет с неполных данных, что автоматически уменьшает сумму пенсии.

Как правильно обратиться в ТЦК за получением справки

Первый шаг – подача заявления в территориальный центр комплектования. От того, насколько грамотно оформлено обращение часто зависит дальнейшее течение дела. Прежде всего, необходимо определить, по состоянию на какую дату нужна справка. Как правило, оформляется на 1 января соответствующего года, с которого лицо просит провести перерасчет пенсии.

Заявление следует адресовать руководителю соответствующего ТЦК и СП. В тексте обращения следует сослаться на статьи 43 и 63 Закона №2262-XII, а также отметить, что справка должна быть составлена ​​с учетом всех предусмотренных законом составляющих денежного довольствия.

Отдельно целесообразно обратить внимание на то, что должностной оклад и оклад по воинскому званию должны определяться с применением актуального прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего года, а не на основании устаревших расчетных величин.

К заявлению рекомендуется добавить копии документов, подтверждающих право на перерасчет пенсии. В зависимости от конкретной ситуации это может быть:

паспорт;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

военный билет или удостоверение офицера;

документы об увольнении со службы;

справка Пенсионного фонда о назначении пенсии.

Не менее важно правильно зафиксировать факт подачи документов. Если заявление подается лично, желательно подготовить два экземпляра и потребовать, чтобы на одном из них работники ТЦК поставили отметку о принятии с указанием даты и входящего номера. Если документы посылаются по почте, оптимальным вариантом является ценное письмо с описанием вложения и сообщением о вручении. Именно эти документы будут в дальнейшем подтверждать дату обращения в орган.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об обращениях граждан» обращение должно быть рассмотрено в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может быть продлен, но не более 45 дней, о чем заявителя должны уведомить отдельно.

Что делать, если ТЦК отказал в выдаче справки

Письменный отказ или игнорирование обращения еще не означают, что право на перерасчет пенсии утрачено. Если ТЦК не выдал справку или направил необоснованный отказ, наиболее эффективным способом защиты является обращение в административный суд. Именно такой механизм сегодня сформирован устоявшейся судебной практикой.

В иске, как правило, заявляют два основных требования: признать действия или бездействие ТЦК противоправными и обязать соответствующий орган подготовить и направить в Пенсионный фонд новую справку о денежном довольствии с указанием всех предусмотренных законом составляющих. Такие споры рассматриваются окружными административными судами.

Обратиться в суд необходимо в течение шести месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Если ТЦК использует устаревшие расчетные показатели, не учитывает обязательные надбавки или отказывает в выдаче справки, такие решения признаются противоправными, а орган обязывают оформить новый документ в соответствии с требованиями законодательства.

Справка о размере денежного довольствия – это не формальность, а документ, без которого военный пенсионер фактически лишен возможности реализовать свое право на справедливый размер пенсии. Закон не предоставляет территориальным центрам комплектования права произвольно отказывать в его выдаче или исключать отдельные составляющие денежного довольствия.

Если ТЦК отказывает в выдаче справки или оформляет ее с нарушениями, то такие действия могут быть успешно обжалованы в административном суде, а практика Верховного Суда свидетельствует, что в большинстве подобных споров решения принимаются именно в пользу военных пенсионеров.

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