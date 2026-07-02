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Поездка в общественном транспорте может обойтись в 20 раз дороже: что нужно знать пассажирам

19:19, 2 июля 2026
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Штраф в общественном транспорте можно получить не только за отсутствие билета.
Поездка в общественном транспорте может обойтись в 20 раз дороже: что нужно знать пассажирам
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Ежедневно общественным транспортом в Украине пользуются миллионы пассажиров. Закон обязывает оплачивать проезд либо подтверждать право на льготный проезд соответствующими документами или электронным билетом, если это предусмотрено правилами перевозок.

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За безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность, а размер штрафа зависит от вида транспорта и стоимости поездки. В то же время ряд категорий граждан имеет право на бесплатный проезд в соответствии с законами Украины.

Какой штраф грозит «зайцам»

Ответственность за безбилетный проезд установлена статьей 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно закону, штраф составляет:

  • в городском автомобильном транспорте, трамваях, троллейбусах и метрополитене — двадцатикратный размер стоимости проезда;
  • в пригородных и междугородных автобусах, а также в пригородных, местных и дальних поездах — десятикратный размер стоимости проезда;
  • на судах водного транспорта — пятикратный размер стоимости проезда.

Таким образом, если разовая поездка в городском транспорте стоит 20 грн, штраф за безбилетный проезд составит 400 грн. Если тариф увеличится до 25 грн, штраф автоматически возрастет до 500 грн, поскольку его размер привязан к стоимости проезда.

К безбилетному проезду закон относит не только неоплаченную поездку, но и проезд без регистрации или компостирования билета, а также другие случаи, когда пассажир не выполнил установленные правила подтверждения оплаты. За такие нарушения статьей 135 КУоАП предусмотрена административная ответственность.

Кто имеет право на бесплатный проезд

Право на бесплатный проезд отдельных категорий граждан устанавливается законами Украины. К ним, в частности, относятся:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • дети из многодетных семей;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • отдельные категории лиц с инвалидностью;
  • пенсионеры по возрасту — в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

При этом объем транспортных льгот зависит от конкретной категории льготника. Для разных категорий законом могут быть предусмотрены различные виды транспорта, количество бесплатных поездок, необходимость предъявления удостоверения или электронного билета.

Кроме того, органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительный порядок реализации льгот в коммунальном транспорте, в частности с использованием транспортных карт, электронного билета или других местных механизмов учета.

В каком транспорте действуют льготы

В зависимости от категории льготника право на бесплатный проезд может распространяться на:

  • городские автобусы;
  • трамваи;
  • троллейбусы;
  • метрополитен;
  • пригородные автобусные маршруты;
  • пригородные электропоезда;
  • отдельные виды междугороднего транспорта — если такое право прямо предусмотрено законом.

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Украина штраф / штрафы транспорт

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