Як відбувається примусове виселення із житла: хто приходить, що роблять з майном і коли залучають поліцію

Примусове виселення за рішенням суду: як відбувається процедура та що чекає на боржника.

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Примусове виселення є крайнім етапом виконання судового рішення і застосовується лише у випадках, коли особа після набрання рішенням законної сили відмовляється добровільно звільнити житло. Законодавство визначає чіткий порядок таких дій, встановлює строки для добровільного виконання рішення, правила проведення виселення, поводження з майном боржника та гарантії захисту його прав. Водночас виселити людину без законних підстав або поза процедурою, передбаченою законом, неможливо.

Право на житло є конституційно гарантованим. Відповідно до Конституції України, ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону та за рішенням суду.

Якщо після набрання рішенням суду законної сили особа добровільно не звільняє житлове приміщення, розпочинається процедура примусового виконання рішення.

Примусове виселення передбачає звільнення житла, зазначеного у виконавчому документі, від боржника, його майна та домашніх тварин із забороною подальшого користування цим приміщенням. При цьому виселенню підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому документі.

Скільки часу дають на добровільне виселення

Порядок виконання таких рішень визначено статтею 66 Закону України «Про виконавче провадження».

Після відкриття виконавчого провадження боржнику надається 10 робочих днів для добровільного виконання рішення суду. Уже наступного робочого дня після завершення цього строку державний виконавець перевіряє, чи виконано рішення.

Якщо боржник не звільнив житло добровільно, державний виконавець призначає дату і час примусового виселення та письмово повідомляє про це боржника. Якщо повідомлення надіслано за адресою виселення або іншою достовірно встановленою адресою, особа вважається належним чином повідомленою. Водночас відсутність боржника під час проведення виконавчих дій не є підставою для їх відкладення або зупинення.

Як відбувається примусове виселення

У Мін’юсті роз’яснюють, що примусове виселення здійснюється у присутності понятих та за участю працівників поліції.

Якщо боржник відсутній, державний виконавець проводить опис його майна. Після цього майно передається на відповідальне зберігання стягувачу або іншій особі, яку визначає державний виконавець.

Для повернення свого майна боржник повинен відшкодувати витрати, пов'язані зі зберіганням. Якщо цього не зроблено, такі витрати можуть бути компенсовані за рахунок реалізації майна або його частини.

Що буде з майном після виселення

Закон передбачає, що майно боржника зберігається не більше двох місяців.

Якщо протягом цього строку власник його не забирає, майно реалізується у встановленому законом порядку. Після покриття витрат на його зберігання та реалізацію решта коштів перераховується боржнику.

Що робити, якщо суд зобов'язав надати інше житло

В окремих випадках рішення суду передбачає, що особі, яку виселяють, має бути надано інше житлове приміщення.

У такій ситуації державний виконавець повідомляє відповідний орган про необхідність виконання цього обов'язку. Якщо нове житло не надано у визначений строк, державний виконавець складає відповідний акт і звертається до суду для визначення подальшого порядку виконання рішення.

До моменту, поки суд не вирішить це питання, виконавчі дії щодо виселення не здійснюються.

Таким чином, виконання судових рішень про виселення відбувається виключно в порядку, визначеному законодавством України, із дотриманням прав усіх учасників виконавчого провадження.

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