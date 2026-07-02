Правительство изменило правила обращения с бесхозными отходами: что предусматривает новый порядок

Органы местного самоуправления и администрации получат новые полномочия для оперативного реагирования на такие случаи.

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Кабинет Министров принял решение об усовершенствовании механизма выявления и учета отходов, владелец которых не установлен. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Новый порядок предоставляет органам местного самоуправления и местным государственным администрациям дополнительные инструменты для быстрого и эффективного реагирования в случаях выявления бесхозных отходов.

Также документ предусматривает надлежащий учет таких отходов и создает условия для их дальнейшей переработки в соответствии с требованиями законодательства.

В Минэкономики отметили, что государство получит более прозрачный механизм контроля за проблемными территориями, а также дополнительные инструменты для наведения порядка в сфере управления отходами.

Ожидается, что изменения будут способствовать сокращению количества несанкционированных свалок, снижению рисков загрязнения почв, водных ресурсов и атмосферного воздуха, а также улучшению экологической ситуации в общинах.

Принятое постановление направлено на выполнение требований Закона Украины «Об управлении отходами».

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