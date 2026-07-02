Україну 3 липня накриють дощі, грози та шквали: спека почне відступати

Спека почне поступово відступати.

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У пʼятницю, 3 липня, через діяльність холодного атмосферного фронту в більшості регіонів України очікуються короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, без істотних опадів залишиться лише схід країни.

Під час гроз можливі шквали, що пов’язано зі значними температурними контрастами та спекотною погодою.

Водночас спека почне поступово відступати. У західних областях, а також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині температура повітря вдень становитиме комфортні +24…+29 °C.

На решті території України збережеться спекотна погода — +30…+34 °C.

У Києві 3 липня прогнозують короткочасні грозові дощі, можливі шквали. Після понад +30 °C температура повітря знизиться до близько +27 °C. Водночас надалі надходитиме ще прохолодніше та комфортніше повітря.

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