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Чоловіка виключили з обліку через тяжкий злочин, але в Резерв+ він знову став військовозобов’язаним: суд перевіряв ТЦК

16:26, 2 липня 2026
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Чоловік, виключений за тяжкий злочин, пішов до суду через зміну даних в реєстрі «Оберіг»
Чоловіка виключили з обліку через тяжкий злочин, але в Резерв+ він знову став військовозобов’язаним: суд перевіряв ТЦК
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П'ятий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення, яким частково задоволено позов щодо відомостей у реєстрі «Оберіг» та бездіяльності територіального центру комплектування.

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Позивач наполягав, що у 2022 році був виключений з військового обліку на підставі пункту 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» як особа, засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину, однак у 2025 році його статус у реєстрі був змінений. Суди вказали на відсутність належного розгляду його заяви року, що стало підставою для визнання бездіяльності протиправною.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність територіального центру комплектування щодо невнесення змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та зобов’язати внести відомості про його виключення з військового обліку.

Як встановлено судами, 9 серпня 2022 року позивача було виключено з військового обліку на підставі пункту 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у зв’язку з тим, що він був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Надалі в електронному військово-обліковому документі, сформованому через застосунок «Резерв+», у 2025 році відображались різні відомості щодо його статусу — спочатку як «не військовозобов’язаний», а згодом як «військовозобов’язаний».

18 липня 2025 року позивач подав заяву до територіального центру комплектування про внесення змін до реєстру та відновлення відомостей про виключення його з військового обліку. Заява була отримана, однак доказів її розгляду або надання відповіді відповідач не подав.

Рішенням суду першої інстанції бездіяльність щодо нерозгляду заяви визнано протиправною, а орган зобов’язано розглянути звернення та надати відповідь. У частині вимог про безпосереднє внесення змін до реєстру відмовлено.

Оцінка апеляційного суду

Колегія суддів погодилась, що виключення позивача з військового обліку у 2022 році відбулося на законних підставах, визначених пунктом 6 частини 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у зв’язку з попереднім засудженням за тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Суд зазначив, що орган ведення Реєстру зобов’язаний забезпечувати актуальність даних та розглядати звернення громадян щодо їх виправлення. У цій справі відсутні докази належного розгляду заяви позивача від 18 липня 2025 року та прийняття будь-якого рішення за її результатами.

Водночас апеляційний суд підкреслив, що вимога про пряме зобов’язання внести зміни до Реєстру без попереднього розгляду заяви виходить за межі належного способу захисту, оскільки такі дії здійснюються уповноваженим органом у межах встановленої процедури.

Доводи апеляційної скарги визнано такими, що не спростовують висновків суду першої інстанції та фактично зводяться до переоцінки встановлених обставин справи 400/10174/2.

Рішення суду

Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 11 березня 2026 року — без змін. Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення та не підлягає оскарженню, крім випадків, прямо передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.

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