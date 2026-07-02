Водителей могут штрафовать на 34 тысячи гривен за автомобили, которые звуком напоминают «шахеды»

Из-за рева «прямотоков», который люди нередко воспринимают как полет дронов или ракет, могут ввести более жесткие правила контроля.

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Громкие автомобили и мотоциклы с переоборудованными выхлопными системами вновь оказались в центре внимания. В условиях полномасштабной войны их звук нередко напоминает полет российских ударных беспилотников типа «шахед» или ракеты, из-за чего вызывает панику и дополнительный стресс у людей. В Украине уже предлагают ввести отдельную ответственность за эксплуатацию таких транспортных средств, а теперь правительство призывают усилить государственный контроль за ними во время действия военного положения.

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №9564 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно совершенствования административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума». Документ предлагает установить отдельную административную ответственность для водителей автомобилей и мотоциклов с чрезмерно громкими выхлопными системами.

В то же время на рассмотрение Кабинета Министров подали петицию №41/010238-26эп, в которой предлагают усилить государственный контроль за эксплуатацией транспортных средств с чрезмерно громкими или незаконно переоборудованными выхлопными системами на период действия военного положения.

Почему громкие выхлопные системы во время войны вновь стали предметом обсуждения

В условиях полномасштабной войны и регулярных ракетных и дроновых атак звуки автомобилей и мотоциклов с так называемыми «прямотоками» или другими шумными выхлопными системами нередко воспринимаются как взрывы, работа средств поражения или полет ударных беспилотников.

Это создает дополнительную психологическую нагрузку на население, вызывает панику и особенно негативно влияет на детей, пожилых людей, ветеранов, военнослужащих, лиц с инвалидностью, а также граждан, переживших травматические события.

Кроме того, в петиции напоминается, что в соответствии с Законом Украины «О дорожном движении» к участию в дорожном движении допускаются только технически исправные транспортные средства, а их конструкция должна соответствовать установленным требованиям безопасности. Самовольное переоборудование выхлопной системы, которое приводит к превышению допустимого уровня шума, по мнению автора, противоречит требованиям законодательства и создает неудобства для общества.

Чего требуют от Кабмина: четыре шага для борьбы с «прямотоками»

Правительство просят:

поручить Министерству внутренних дел Украины и Национальной полиции усилить контроль за эксплуатацией транспортных средств с незаконно переоборудованными или чрезмерно громкими выхлопными системами, особенно во время действия военного положения;

проработать внесение изменений в нормативно-правовые акты для создания более эффективного механизма контроля и ответственности за эксплуатацию транспортных средств, уровень шума которых превышает установленные нормы или которые оборудованы незаконно переоборудованными выхлопными системами;

рассмотреть возможность введения на период действия военного положения дополнительных ограничений на эксплуатацию транспортных средств с чрезмерно громкими выхлопными системами, за исключением транспортных средств сил безопасности и обороны, аварийно-спасательных служб и других специальных служб;

обеспечить проведение информационной кампании о недопустимости эксплуатации транспортных средств, создающих чрезмерный шум и негативно влияющих на психологическое состояние населения.

По мнению автора петиции, реализация этих мер будет способствовать защите психического здоровья граждан, повышению уровня общественной безопасности, уменьшению шумового загрязнения и обеспечению надлежащего правопорядка во время действия военного положения.

Штраф до 34 тысяч гривен и лишение прав: что предусматривает законопроект

Законопроект №9564 предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 121-4, которая будет устанавливать отдельную ответственность за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

За первое нарушение предлагается установить штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 17 тысяч гривен.

Если водитель повторно в течение года совершит такое же нарушение, штраф может вырасти до 34 тысяч гривен. Кроме того, суд сможет лишить нарушителя права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Почему звук «прямотоков» сравнивают с полетом «Шахедов»

В последние годы среди части водителей распространилось вмешательство в систему выхлопных газов транспортных средств. Чаще всего речь идет об установке «прямоточных» глушителей, двойных спортивных выхлопных систем и других технических устройств, которые не предусмотрены конструкцией транспортного средства и его производителем.

По мнению инициаторов документа, такие изменения значительно увеличивают шум от работы двигателя, нарушают тишину и покой граждан, а в условиях военного положения могут быть похожи на звук вражеских беспилотников типа «Шахед» или ракет, вызывая дополнительную тревогу среди населения и отвлекая военнослужащих и правоохранителей от выполнения задач по защите государства.

Похожую позицию ранее высказывали и в Министерстве внутренних дел. Там отмечали, что рев отдельных транспортных средств очень похож на звук полета беспилотника или ракеты, поэтому введение отдельной ответственности должно способствовать защите граждан в условиях полномасштабной войны.

Полиция, суд и эвакуатор: какие еще нововведения предлагают

Помимо новой статьи в Кодексе Украины об административных правонарушениях, законопроект предусматривает изменения в Закон Украины «О дорожном движении», согласно которым водители будут обязаны не допускать управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума в пределах населенных пунктов.

Также предлагается дополнить перечень оснований для запрета эксплуатации транспортных средств. Одним из таких оснований может стать превышение допустимого уровня шума.

Кроме того, изменения планируют внести в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», которыми предлагается прямо установить обязанность не допускать управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума в пределах населенных пунктов.

Законопроект также предусматривает, что дела о первом нарушении будут рассматривать органы Национальной полиции, а в случае повторного нарушения в течение года — суд. Кроме того, полицейским предлагают предоставить право временно задерживать такие транспортные средства путем блокирования или доставления на специальную площадку либо стоянку в случаях, предусмотренных законом.

По мнению авторов законопроекта, действующее законодательство не содержит четкой и прямой ответственности именно за эксплуатацию транспортных средств с чрезмерным уровнем шума, поэтому проблему предлагается урегулировать отдельной нормой Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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