Міносвіти посилює контроль, щоб не допустити передачі земель державних закладів освіти третім особам

Після окремої ухвали Верховного Суду МОП посилило контроль за використанням земель державних закладів освіти.

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Міністерство освіти і науки посилило контроль за використанням земель закладів освіти на виконання окремої ухвали Верховного Суду.

Зокрема, на виконання окремої ухвали Верховного Суду від 29 жовтня 2025 року та ухвали про застосування заходів процесуального примусу від 25 травня 2026 року у справі № 918/1181/24 МОН повідомило про проведення внутрішньої перевірки причин невиконання судового рішення у встановлений строк, застосування дисциплінарних заходів до посадових осіб та вжиття комплексу заходів щодо недопущення подібних порушень у майбутньому.

Міністерство визнало факт порушення строків інформування суду. За результатами перевірки встановлено, що відповідальним структурним підрозділом за підготовку відповіді було Управління з питань державного майна та підприємств. Безпосереднім виконавцем визначили головного спеціаліста відділу з питань майнових відносин, яка була звільнена наприкінці січня 2026 року. Разом із тим Міністерство зазначило, що це не звільняє керівництво підрозділу від відповідальності за неналежний контроль за виконанням судового рішення.

У зв’язку з цим Державний секретар МОН ініціював дисциплінарне провадження стосовно начальника відповідного управління. Дисциплінарній комісії доручено провести відповідне провадження та надати пропозиції щодо результатів його розгляду.

Також Міністерство повідомило про добровільну сплату штрафу в розмірі 9 984 грн, накладеного ухвалою суду як захід процесуального примусу.

Крім питань виконання судових рішень, МОН поінформувало про заходи реагування на обставини, встановлені Верховним Судом щодо використання земель аграрного фахового коледжу.

За інформацією Міністерства, коледж не звертався за погодженням договору про надання послуг з обробітку земель із товариством, тому жодної згоди на укладення такого договору орган управління не надавав.

МОН зазначило, що ще у 2022 році зверталося до Фонду державного майна України щодо недопущення приватизації майна коледжу та порушення цілісності земельної ділянки площею 78,5 га. Після виявлення договорів із товариством, укладених без погодження Міністерства, воно звернулося до Офісу Генерального прокурора щодо можливих протиправних дій посадових осіб закладу освіти.

У повідомленні наголошено, що на сьогодні Міністерство не погоджує договорів спільної діяльності або інших правочинів, які фактично передбачають передачу земельних ділянок державних закладів освіти третім особам, оскільки такі договори суперечать вимогам законодавства.

На виконання висновків Верховного Суду МОН також повідомило про запровадження системних превентивних заходів. Зокрема, було посилено антикорупційний контроль, усім керівникам підпорядкованих закладів освіти направлено роз’яснення щодо порядку використання земель державної власності та заборони укладення удаваних договорів, які приховують оренду земельних ділянок.

Крім того, аналогічні роз’яснення направили керівникам обласних державних та військових адміністрацій. У них наголошено на неприпустимості передачі земель державних закладів освіти третім особам під виглядом цивільно-правових договорів.

Для посилення контролю за використанням земель державної власності Міністерство створило централізовану систему моніторингу у вигляді єдиної електронної бази даних, до якої заклади освіти зобов’язані вносити актуальну інформацію щодо використання земельних ділянок.

Також МОН повідомило про роботу над вирішенням проблеми фінансування обробітку земель закладів професійної освіти та підготовку пропозицій щодо оптимізації земельних банків тих закладів, які не мають можливості самостійно забезпечувати їх обробіток.

Міністерство поінформувало про формування детального реєстру використання земель закладами освіти й передачу відповідної інформації до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій для здійснення парламентського контролю.

Своїм повідомленням МОН просить визнати вимоги окремої ухвали Верховного Суду від 29 жовтня 2025 року та ухвали від 25 травня 2026 року виконаними в повному обсязі.

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