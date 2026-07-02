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Безкоштовна корекція рубців для ветеранів: хто може пройти лікування та як подати заявку

23:12, 2 липня 2026
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Програмою можуть скористатися ветерани, військовослужбовці, поліцейські та представники окремих служб.
Безкоштовна корекція рубців для ветеранів: хто може пройти лікування та як подати заявку
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За ініціативи Міністерства у справах ветеранів України у 2026 році реалізується програма з надання безоплатних послуг із корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків.

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У Мінветеранів повідомили, що станом на сьогодні лікування в межах програми проходять 68 людей.

Хто може скористатися програмою

Право на отримання безоплатних послуг мають:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • військовослужбовці, зокрема іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті України;
  • представники служб цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби та Управління спеціальних операцій НАБУ;
  • поліцейські, які виконують завдання в районах бойових дій або безпосередньо беруть участь у бойових діях.

За яких умов надаються послуги

У Мінветеранів наголосили, що пройти лікування можна лише після завершення всіх етапів хірургічного втручання, комбустіологічної допомоги та основного лікування.

Крім того, рубці мають бути повністю сформованими, а у пацієнта повинні бути відсутні протипоказання до застосування лазерної корекції рубцевих змін шкіри.

Що входить до курсу лікування

Програма передбачає:

  • первинну консультацію лікаря та формування індивідуального плану лікування;
  • проведення процедур корекції рубців із застосуванням лазерної терапії та ін'єкційних методів;
  • огляд лікаря перед кожним сеансом;
  • медичний супровід протягом усього курсу лікування;
  • телемедичні консультації за потреби;
  • навчання самостійному догляду за шкірою;
  • клінічну оцінку результатів лікування;
  • підсумкову консультацію з подальшими рекомендаціями.

Які документи необхідні

Для отримання допомоги потрібно надати направлення від сімейного лікаря, профільного спеціаліста або військової частини — для чинних військовослужбовців.

Також необхідно подати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи довідку про безпосередню участь у бойових діях.

Як подати заявку

Подати заявку можна через спеціальну форму Міністерства у справах ветеранів України або звернутися безпосередньо до надавача послуг із відповідною заявою та згодою на обробку персональних даних.

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військові ветерани

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