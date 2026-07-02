Безкоштовна корекція рубців для ветеранів: хто може пройти лікування та як подати заявку
За ініціативи Міністерства у справах ветеранів України у 2026 році реалізується програма з надання безоплатних послуг із корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків.
У Мінветеранів повідомили, що станом на сьогодні лікування в межах програми проходять 68 людей.
Хто може скористатися програмою
Право на отримання безоплатних послуг мають:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- військовослужбовці, зокрема іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті України;
- представники служб цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби та Управління спеціальних операцій НАБУ;
- поліцейські, які виконують завдання в районах бойових дій або безпосередньо беруть участь у бойових діях.
За яких умов надаються послуги
У Мінветеранів наголосили, що пройти лікування можна лише після завершення всіх етапів хірургічного втручання, комбустіологічної допомоги та основного лікування.
Крім того, рубці мають бути повністю сформованими, а у пацієнта повинні бути відсутні протипоказання до застосування лазерної корекції рубцевих змін шкіри.
Що входить до курсу лікування
Програма передбачає:
- первинну консультацію лікаря та формування індивідуального плану лікування;
- проведення процедур корекції рубців із застосуванням лазерної терапії та ін'єкційних методів;
- огляд лікаря перед кожним сеансом;
- медичний супровід протягом усього курсу лікування;
- телемедичні консультації за потреби;
- навчання самостійному догляду за шкірою;
- клінічну оцінку результатів лікування;
- підсумкову консультацію з подальшими рекомендаціями.
Які документи необхідні
Для отримання допомоги потрібно надати направлення від сімейного лікаря, профільного спеціаліста або військової частини — для чинних військовослужбовців.
Також необхідно подати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи довідку про безпосередню участь у бойових діях.
Як подати заявку
Подати заявку можна через спеціальну форму Міністерства у справах ветеранів України або звернутися безпосередньо до надавача послуг із відповідною заявою та згодою на обробку персональних даних.
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