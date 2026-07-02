  1. В Україні

Фейкові інвестиції та криптосхеми: у Києві викрили кол-центр, що ошукав громадян США на понад $500 тисяч

16:18, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття в Києві шахрайського кол-центру, який через фейкові інвестиційні платформи ошукував громадян США на понад $500 тисяч.
Фейкові інвестиції та криптосхеми: у Києві викрили кол-центр, що ошукав громадян США на понад $500 тисяч
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві припинено діяльність шахрайського кол-центру, який спеціалізувався на ошукуванні громадян Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, роботу підпільного офісу забезпечували близько 20 осіб, а його інфраструктура була розрахована майже на 60 робочих місць. Персонал підбирали з країн Західної Африки, Південної Америки, ЄС та України, ключовою вимогою було вільне володіння англійською мовою. Усі кандидати проходили перевірку на поліграфі для мінімізації ризиків витоку інформації та контактів із правоохоронними органами.

Генпрокурор розповів, що схема була чітко організована: оператори телефонували громадянам США та переконували їх інвестувати кошти у криптовалюту, акції та цінні папери. Насправді використовувалися фейкові інвестиційні платформи та підконтрольні шахраям криптобіржі. Після отримання грошей кошти виводилися на контрольовані рахунки, після чого зв’язок із «інвесторами» припинявся.

Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян США, а загальна сума збитків перевищує 500 тисяч доларів. Водночас слідство вважає, що реальна кількість потерпілих може бути значно більшою.

Під час обшуків вилучено близько 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності. Наразі триває слідство: встановлюються організатори, адміністратори та всі учасники схеми.

У прокуратурі зазначають, що це не поодинокий випадок. Лише з початку 2026 року проведено понад 200 обшуків і ліквідовано близько сотні шахрайських кол-центрів, зокрема транснаціональні мережі у взаємодії з правоохоронними органами Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура шахрай США Київ Україна Генеральний прокурор України офіс генерального прокурора Станіслав Кравченко

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

АРМА у цифрах: звіт про боротьбу з корупцією та аналіз реалізації майна від елітних авто Maybach до тисяч тонн пшениці

На запит «Судово-юридичної газети» АРМА надало розгорнуту відповідь щодо своєї антикорупційної стратегії, розкривши механізми відбору управителів та свіжу статистику реалізації майна за останні три роки.

ТЦК не може ігнорувати Закон про військовий обов’язок: Верховний Суд пояснив, коли статус «знятий» насправді означає «виключений» з обліку

Помилки у старих військових квитках стали проблемою в цифрову епоху: після внесення даних до реєстру «Оберіг» багато виключених з обліку українців несподівано отримали статус військовозобов'язаних.

ВРП оголосила перерву у розгляді кандидатури Катерини Сікори до ВАКС після питань про декларування майна

ВРП розглянула кандидатуру Катерини Сікори до Апеляційної палати ВАКС та оголосила перерву.

Останній шанс зберегти бронювання до 10 серпня: бізнес має лише місяць для підтвердження зарплат

До 10 серпня критично важливі підприємства повинні подати підтвердні документи, інакше з 1 вересня їхні працівники можуть втратити відстрочки- нові пропозиції Мінекономіки.

ВРП підтримала призначення Ігоря Чайкіна до АП ВАКС: деталі співбесіди і скандальні питання

ВРП підтримала призначення Ігоря Чайкіна до Апеляційної палати ВАКС та внесе подання Президенту.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]