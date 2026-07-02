Фейкові інвестиції та криптосхеми: у Києві викрили кол-центр, що ошукав громадян США на понад $500 тисяч

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття в Києві шахрайського кол-центру, який через фейкові інвестиційні платформи ошукував громадян США на понад $500 тисяч.

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У Києві припинено діяльність шахрайського кол-центру, який спеціалізувався на ошукуванні громадян Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, роботу підпільного офісу забезпечували близько 20 осіб, а його інфраструктура була розрахована майже на 60 робочих місць. Персонал підбирали з країн Західної Африки, Південної Америки, ЄС та України, ключовою вимогою було вільне володіння англійською мовою. Усі кандидати проходили перевірку на поліграфі для мінімізації ризиків витоку інформації та контактів із правоохоронними органами.

Генпрокурор розповів, що схема була чітко організована: оператори телефонували громадянам США та переконували їх інвестувати кошти у криптовалюту, акції та цінні папери. Насправді використовувалися фейкові інвестиційні платформи та підконтрольні шахраям криптобіржі. Після отримання грошей кошти виводилися на контрольовані рахунки, після чого зв’язок із «інвесторами» припинявся.

Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян США, а загальна сума збитків перевищує 500 тисяч доларів. Водночас слідство вважає, що реальна кількість потерпілих може бути значно більшою.

Під час обшуків вилучено близько 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності. Наразі триває слідство: встановлюються організатори, адміністратори та всі учасники схеми.

У прокуратурі зазначають, що це не поодинокий випадок. Лише з початку 2026 року проведено понад 200 обшуків і ліквідовано близько сотні шахрайських кол-центрів, зокрема транснаціональні мережі у взаємодії з правоохоронними органами Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану.

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