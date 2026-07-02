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Карткою «Пакунка малюка» не можна розрахуватися в багатьох магазинах: перелік хочуть розширити

17:17, 2 липня 2026
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Попри широкий асортимент дитячих товарів, розрахуватися коштами державної програми в частині магазинів зараз неможливо.
Карткою «Пакунка малюка» не можна розрахуватися в багатьох магазинах: перелік хочуть розширити
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Через особливості класифікації торговельних точок сім'ї нерідко не можуть оплатити державними коштами товари для дітей у магазинах, де вони фактично продаються. Проблему пропонують вирішити, розширивши перелік дозволених MCC-кодів.

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Кабмін закликають змінити правила використання коштів державних програм підтримки сімей із дітьми, щоб батьки могли купувати необхідні дитячі товари у більшій кількості торговельних мереж. Для цього пропонують розширити перелік дозволених MCC-кодів, за якими здійснюються безготівкові розрахунки, та внести відповідні зміни до нормативно-правових актів. Такі пропозиції викладені в петиції №41/010234-26еп.

Чому виникла проблема

Зараз сім'ї не можуть повноцінно використовувати кошти державних цільових програм, зокрема «Пакунок малюка», «Пакунок школяра», «єЯсла» та інших, у частині популярних магазинів.

При цьому саме в таких торговельних мережах представлений широкий асортимент товарів, на придбання яких і спрямовані державні виплати: підгузки, дитяче харчування, засоби гігієни та інші товари для дітей.

У чому причина обмежень

Проблема пов'язана не з асортиментом магазинів, а з технічними особливостями проведення платежів.

Багато таких торговельних мереж працюють під MCC-кодом 5977 («Магазини краси»). Однак цей код не включено до переліку MCC-кодів, за якими дозволено використовувати кошти державних соціальних програм. Через це оплата відповідними коштами в таких магазинах може бути недоступною.

Яких змін вимагають

Уряд та Мінсоцполітики закликають:

  • розширити перелік дозволених MCC-кодів для державних програм підтримки сімей із дітьми, включивши до нього MCC-код 5977;
  • внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, які регулюють порядок використання таких виплат.

На думку авторів звернення, це дасть змогу сім'ям використовувати державну допомогу у більшій кількості магазинів, де продаються товари, для придбання яких і призначені ці кошти.

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уряд Кабінет Міністрів України петиція

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