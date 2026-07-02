Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата получат 7 судей: ВСП согласовал представление Президенту
В Высший совет правосудия принято решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 7 судей на должности в Высший антикоррупционный суд: 2 – в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и 5 – в Высший антикоррупционный суд, а именно:
Чайкина Игоря Борисовича – на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
Дорошенко Натальи Алексеевны – на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
Корягины Виталия Алексеевича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;
Кухты Владислава Александровича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;
Тесленко Ирины Александровны – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;
Гуцал Оксаны Петровны – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;
Дудченко Александра Юрьевича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
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