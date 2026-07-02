Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата получат 7 судей: ВСП согласовал представление Президенту

Высший совет правосудия внес представление о назначении 2 судей в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и 5 судей в Высший антикоррупционный суд

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В Высший совет правосудия принято решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 7 судей на должности в Высший антикоррупционный суд: 2 – в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и 5 – в Высший антикоррупционный суд, а именно:

Чайкина Игоря Борисовича – на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

Дорошенко Натальи Алексеевны – на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

Корягины Виталия Алексеевича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

Кухты Владислава Александровича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

Тесленко Ирины Александровны – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

Гуцал Оксаны Петровны – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

Дудченко Александра Юрьевича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

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