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Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата получат 7 судей: ВСП согласовал представление Президенту

16:34, 2 июля 2026
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Высший совет правосудия внес представление о назначении 2 судей в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и 5 судей в Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата получат 7 судей: ВСП согласовал представление Президенту
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В Высший совет правосудия принято решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 7 судей на должности в Высший антикоррупционный суд: 2 – в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда и 5 – в Высший антикоррупционный суд, а именно:

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Чайкина Игоря Борисовича – на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

Дорошенко Натальи Алексеевны – на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

Корягины Виталия Алексеевича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

Кухты Владислава Александровича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

Тесленко Ирины Александровны – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

Гуцал Оксаны Петровны – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда;

Дудченко Александра Юрьевича – на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

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