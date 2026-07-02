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Пенсіонери можуть залишитися без перерахунку виплат після 60 років — є важливий нюанс

21:14, 2 липня 2026
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Працюючі пенсіонери можуть збільшити виплати після набуття 24 місяців страхового стажу, а також завдяки щорічній індексації.
Пенсіонери можуть залишитися без перерахунку виплат після 60 років — є важливий нюанс
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Ранній вихід на пенсію не означає автоматичного перегляду виплат після досягнення 60 років. Йдеться про ситуації, коли пенсія була призначена у 50 років, зокрема через догляд за дитиною з інвалідністю. Така пенсія вважається пенсією за віком, але призначеною на пільгових умовах.

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Як пояснює Пенсійний фонд України, досягнення 60 років саме по собі не дає права на автоматичний перерахунок виплат.

Працюючі пенсіонери можуть збільшити розмір виплат у двох основних випадках:

  • після набуття 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії;
  • під час щорічної індексації відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

Перерахунок може проводитися автоматично у квітні або за заявою пенсіонера після виникнення відповідного права.

При цьому пенсію можуть перерахувати:

  • лише з урахуванням додаткового стажу;
  • або з урахуванням стажу та нової зарплати, якщо вона дає вигідніший коефіцієнт.

Окремий перерахунок у зв’язку з досягненням 60 років не передбачений.

У випадках переходу між різними видами пенсій за іншим законом перерахунок міг би здійснюватися із застосуванням іншого показника середньої заробітної плати по Україні, однак у цій ситуації йдеться про вже призначену пенсію за віком на пільгових умовах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на гарантований законом мінімальний розмір пенсії. 

Особам, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж, гарантується пенсія на рівні не менше 40% мінімальної заробітної плати. У 2026 році для отримання такої гарантії чоловіки повинні мати щонайменше 35 років страхового стажу, а жінки — не менше 30 років. 

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