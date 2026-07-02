Пенсіонери можуть залишитися без перерахунку виплат після 60 років — є важливий нюанс

Працюючі пенсіонери можуть збільшити виплати після набуття 24 місяців страхового стажу, а також завдяки щорічній індексації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ранній вихід на пенсію не означає автоматичного перегляду виплат після досягнення 60 років. Йдеться про ситуації, коли пенсія була призначена у 50 років, зокрема через догляд за дитиною з інвалідністю. Така пенсія вважається пенсією за віком, але призначеною на пільгових умовах.

Як пояснює Пенсійний фонд України, досягнення 60 років саме по собі не дає права на автоматичний перерахунок виплат.

Працюючі пенсіонери можуть збільшити розмір виплат у двох основних випадках:

після набуття 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії;

під час щорічної індексації відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.

Перерахунок може проводитися автоматично у квітні або за заявою пенсіонера після виникнення відповідного права.

При цьому пенсію можуть перерахувати:

лише з урахуванням додаткового стажу;

або з урахуванням стажу та нової зарплати, якщо вона дає вигідніший коефіцієнт.

Окремий перерахунок у зв’язку з досягненням 60 років не передбачений.

У випадках переходу між різними видами пенсій за іншим законом перерахунок міг би здійснюватися із застосуванням іншого показника середньої заробітної плати по Україні, однак у цій ситуації йдеться про вже призначену пенсію за віком на пільгових умовах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на гарантований законом мінімальний розмір пенсії.

Особам, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж, гарантується пенсія на рівні не менше 40% мінімальної заробітної плати. У 2026 році для отримання такої гарантії чоловіки повинні мати щонайменше 35 років страхового стажу, а жінки — не менше 30 років.