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«Спочатку укриття і метро на Виноградар, а потім – містки і доріжки»: кияни просять змінити пріоритети бюджету

23:48, 2 липня 2026
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Автор петиції закликає відкласти реалізацію інших міських проєктів до завершення стратегічно важливих об'єктів.
«Спочатку укриття і метро на Виноградар, а потім – містки і доріжки»: кияни просять змінити пріоритети бюджету
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На офіційному сайті КМДА зареєстровано електронну петицію №14351 під назвою «Побудова укриттів в кожному мікрорайоні та першочергове фінансування будівництва метро на Виноградарі».

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Що пропонує автор петиції

У тексті петиції автор закликає заборонити міському голові Києва Віталію Кличку та Київській міській державній адміністрації будівництво мостиків і доріжок у парках до завершення будівництва метро на Виноградар та спорудження капітальних укриттів у кожному мікрорайоні столиці.

Також пропонується визначити пріоритетними напрямами витрат бюджету Києва будівництво укриттів і відновлення зруйнованих будинків.

Аргументи автора

Автор петиції зазначає, що відкриття містків, навіть якщо вони будуються за кошти іноземних меценатів, «виглядає як знущання над киянами, яким немає де ховатися під час обстрілів».

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Київ КМДА укриття метро

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