ВСП поддержала четырёх из пяти кандидатов на должности судей ВАКС: что о них известно

Новые судьи для Высшего антикоррупционного суда: кого поддержала ВСП.

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Высший совет правосудия рассмотрел кандидатуры и принял решение внести представление Президенту Украины о назначении четырёх из пяти кандидатов на должности судей в Высшем антикоррупционном суде.

В частности, ВСП рассмотрел рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в отношении следующих кандидатов:

Дениса Коваленко

Олега Хамходеры

Виктора Антипенко

Евгения Диденко

Николая Пики

По итогам рассмотрения Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении только четырёх из пяти кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Вопросы касались мотивации перехода в ВАКС и показателей эффективности (желание, чтобы решения не обжаловались).

Подробности рассмотрения кандидатуры Дениса Коваленко

Денис Коваленко имеет более 13 лет судейского стажа. Назначен судьей Рубежанского городского суда Луганской области в 2013 году, с июня 2022 года командирован в Коломыйский городской районный суд Ивано-Франковской области. До назначения работал секретарем судебного заседания в апелляционном суде Харьковской области и в юридическом управлении банка. Также занимается преподавательской деятельностью на совместительстве.

Во время собеседования члены ВСП уделяли значительное внимание его практике рассмотрения административных дел по ст. 130 КУоАП. В частности, речь шла о шести делах, в которых судья Коваленко, установив факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, отказался применять полную санкцию (штраф + лишение права управления). В своих решениях он ссылался на принцип верховенства права (ст. 8 Конституции Украины), индивидуализацию юридической ответственности и соразмерность наказания. По его словам, для профессиональных водителей (например, работника хлебокомбината) полное лишение прав стало бы чрезмерным бременем и фактически лишило бы возможности зарабатывать на жизнь.

Члены ВРП задавали острые вопросы: не нарушает ли такой подход принцип законности, не создает ли он прецедент «свободного толкования» норм, и сможет ли кандидат в ВАКС аналогичным образом отступать от санкций Уголовного кодекса в коррупционных делах. Также обсуждались дела, касающиеся определения места проживания ребенка и лишения родительских прав (более 10–13 таких дел находятся в производстве).

После длительной и довольно напряжённой дискуссии Высший совет правосудия объявил перерыв. На данный момент решение о внесении представления в отношении Дениса Коваленко не принято.

Подробности рассмотрения кандидатуры Олега Хамходеры

Олег Хамходера — кандидат юридических наук, доцент. Окончил Национальный университет «Одесская юридическая академия», защитил диссертацию по административному праву. Имеет опыт адвокатской деятельности, преподавательской работы (в частности, по предметам антикоррупционной направленности). С 2022 года проходит военную службу в ВСУ.

В ходе собеседования подробно обсуждались:

Научный и преподавательский опыт в сфере противодействия коррупции.

Дисциплинарное взыскание (выговор) во время конкурса за нарушение порядка ухода из воинской части для участия в экзамене ВККС (кандидат признал недоразумение, но не обжаловал приказ).

Участие в парламентских выборах 2019 года в качестве доверенного лица кандидата (юридическое сопровождение, на безвозмездной основе, из профессионального интереса).

Члены ВСП получили дополнительные документы относительно дисциплинарного взыскания. После перерыва докладчик отметил отсутствие оснований для сомнений в добропорядочности.

Детали рассмотрения кандидатуры Виктора Антипенко

Виктор Антипенко назначен судьей Рокитнянского районного суда Киевской области в 2024 году. Имеет опыт адвокатской деятельности. Прошел квалификационную оценку и занял 13-е место в рейтинге.

В ходе рассмотрения особое внимание уделялось накопленному опыту работы в судебной системе (специализация по делам несовершеннолетних, следственный судья), уголовным производствам, количеству приговоров и апелляций. Кандидат рассказал о разработанных им шаблонах процессуальных документов и моделях взаимодействия с аппаратом суда, позволяющих оптимизировать работу.

Вопросы касались мотивации перехода в ВАКС и показателей эффективности (желание, чтобы решения не обжаловались).

Детали рассмотрения кандидатуры Евгения Диденко

Евгений Диденко — судья Приазовского районного суда Запорожской области (с 2013 года, бессрочно с 2020-го), командированный в Оболонский районный суд Киева. Имеет ученую степень доктора философии.

Обсуждались:

Уроки справедливости для детей (программа Ассоциации судейского самоуправления).

Декларирование свидетельства о праве на адвокатскую деятельность супруги (кандидат пояснил, что она не осуществляла такую деятельность).

Мотивация перехода в ВАКС (карьерный и профессиональный рост, специализация).

ВРП не обнаружила оснований для сомнений в добропорядочности кандидата.

Подробности рассмотрения кандидатуры Николая Пики

Николай Пика имеет опыт адвокатской деятельности и военной службы. Участник конкурса на замещение вакансии в ВАКС.

Во время собеседования обсуждались три дисциплинарные жалобы (как на адвоката) — на действия по делам клиентов и противоположной стороны (жалобы не привели к возбуждению производств). Также — обжалование решения ВККС о недопуске к следующему этапу конкурса из-за среднего балла.

Кандидат дал разъяснения по всем обстоятельствам. ВСП поддержала его кандидатуру.

Решение ВСП

Высший совет правосудия почти единогласно поддержал четыре кандидатуры и постановил направить соответствующие представления Президенту Украины.

Напомним, что на прошлом заседании Высший совет правосудия также рекомендовал назначить пятерых новых судей в ВАКС.

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