Бронювання в IT та телекомі: Мінцифри оновило критерії критичності бізнесу

Визначено нові вимоги для підприємств цифрової сфери, які претендують на статус важливих для галузі економіки.

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Міністерство цифрової трансформації затвердило нові критерії, за якими визначатимуть підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації. Такий статус може бути підставою для подальшого визначення підприємства критично важливим, що, за умови виконання інших вимог законодавства, дає можливість бронювання військовозобов’язаних працівників.

Відповідний наказ Мінцифри від 23 червня 2026 року №127 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2026 року. Він набув чинності 3 липня 2026 року та замінив попередній наказ від 5 грудня 2024 року №182, який визнано таким, що втратив чинність.

Які підприємства можуть отримати статус

Наказ визначає критерії, за якими підприємства, установи та організації можуть бути визнані такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації. Для отримання такого статусу достатньо відповідати хоча б одному з перелічених пунктів.

До таких підприємств належать:

ІТ-індустрія, державні цифрові системи та довірчі послуги

юридичні особи, що здійснюють визначені види діяльності у сфері ІТ (крім резидентів Дія.City), мають середню зарплату не менше еквівалента 1200 євро та середньооблікову чисельність працівників не менше 9 осіб;

підприємства, що забезпечують розроблення, створення, модернізацію, розвиток, впровадження та супроводження державних електронних реєстрів, баз даних та інформаційних систем;

надавачі хмарних послуг і центрів обробки даних, на потужностях яких розміщені державні електронні реєстри, бази даних та інформаційні системи;

кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг.

Електронні комунікації та інтернет-інфраструктура

представники іноземних виробників ядра електронних комунікаційних мереж, які постачають обладнання критично важливим операторам (крім виробників із РФ, Білорусі та Ірану);

постачальники послуг центрів обробки даних, хмарних сервісів, резервного копіювання, передачі даних, хостингу та доступу до мережі обміну інтернет-трафіком;

адміністратори публічних доменів верхнього рівня .ua та .укр;

постачальники електронних комунікаційних послуг і мереж, які відповідають вимогам наказу;

власники масштабної телекомунікаційної інфраструктури, зокрема антенно-щоглових споруд, а також оператори міжнародних телекомунікаційних з'єднань;

підрядники, які будують мережі xPON та мережі мобільного зв'язку для визначених Мінцифри операторів;

оператори об'єктів критичної інфраструктури у сферах електронних комунікацій та цифрової інфраструктури;

підприємства, що здійснюють радіочастотний моніторинг або адмініструють централізовану базу даних перенесених номерів.

Інновації, оборона та державне управління

підприємства, які надають безповоротну фінансову допомогу на розвиток ІТ-індустрії, інноваційної діяльності, технологій, креативних індустрій та науки;

підприємства, які здійснюють заходи інформаційної протидії агресору із використанням інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем і мережі Інтернет;

підприємства, які отримали гранти на розвиток інновацій і технологій для потреб оборони;

підприємства, що належать до сфери управління Мінцифри або щодо яких Мінцифри здійснює управління корпоративними правами держави.

Вимоги до постачальників електронних комунікаційних послуг

Також наказ встановлює вимоги для постачальників електронних комунікаційних послуг. Такі підприємства можуть отримати статус важливих для галузі цифровізації, якщо вони надають послуги на території однієї чи більше областей і мають середньомісячний чистий дохід понад 500 тис. грн.

Для підприємств, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, цей показник має становити понад 100 тис. грн. При цьому надання послуг на таких територіях має здійснюватися за визначених наказом умов.

Крім того, підприємства мають виконувати розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України щодо забезпечення стійкості мереж у період воєнного стану та не належати до переліку постачальників, щодо яких встановлено порушення цих вимог.

Наказ також визначає, що статус можуть отримати підприємства, які є постачальниками електронних комунікаційних послуг для центрів обробки даних, постачальниками електронних комунікаційних мереж або надають доступ до мережі обміну інтернет-трафіком. Відповідність цьому критерію підтверджується чинним договором із оператором електронних комунікацій, визначеним Мінцифри критично важливим, який має бути укладений не менше ніж за шість місяців до подання звернення.

Підприємство має надати податкові накладні та квитанції про їх реєстрацію в ЄРПН за останні шість місяців, а також акти надання послуг, оформлені відповідно до вимог електронного підпису.

Для підтвердження відповідності будь-якому з критеріїв підприємство подає відповідну інформацію та довідки за підписом керівника, який відповідає за достовірність наданих відомостей. Підприємство визначається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації, якщо відповідає одному або більше критеріям, визначеним наказом.

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