Бронирование в IT и телекоме: Минцифры обновило критерии критичности бизнеса

Определены новые требования для предприятий цифровой сферы, претендующих на статус важных для отрасли экономики.

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Министерство цифровой трансформации Украины утвердило новые критерии, по которым будут определяться предприятия, учреждения и организации, имеющие важное значение для отрасли национальной экономики в сфере цифровизации. Такой статус может стать основанием для последующего признания предприятия критически важным, что при соблюдении других требований законодательства дает возможность бронирования военнообязанных работников.

Соответствующий приказ Минцифры от 23 июня 2026 года №127 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 июня 2026 года. Он вступил в силу 3 июля 2026 года и заменил предыдущий приказ от 5 декабря 2024 года №182, признанный утратившим силу.

Какие предприятия могут получить статус

Приказ определяет критерии, по которым предприятия, учреждения и организации могут быть признаны имеющими важное значение для отрасли национальной экономики в сфере цифровизации. Для получения такого статуса достаточно соответствовать хотя бы одному из предусмотренных критериев.

К таким предприятиям относятся:

IT-индустрия, государственные цифровые системы и доверительные услуги

юридические лица, осуществляющие определенные виды деятельности в сфере IT (кроме резидентов Дія.City), со средней заработной платой не ниже эквивалента 1200 евро и среднеучетной численностью работников не менее 9 человек;

предприятия, обеспечивающие разработку, создание, модернизацию, развитие, внедрение и сопровождение государственных электронных реестров, баз данных и информационных систем;

поставщики облачных услуг и центров обработки данных, на мощностях которых размещены государственные электронные реестры, базы данных и информационные системы;

квалифицированные поставщики электронных доверительных услуг.

Электронные коммуникации и интернет-инфраструктура

представители иностранных производителей ядра электронных коммуникационных сетей, поставляющие оборудование критически важным операторам (кроме производителей из России, Беларуси и Ирана);

поставщики услуг центров обработки данных, облачных сервисов, резервного копирования, передачи данных, хостинга и доступа к сети обмена интернет-трафиком;

администраторы публичных доменов верхнего уровня .ua и .укр;

поставщики электронных коммуникационных услуг и сетей, соответствующие требованиям приказа;

владельцы масштабной телекоммуникационной инфраструктуры, в частности антенно-мачтовых сооружений, а также операторы международных телекоммуникационных соединений;

подрядчики, строящие сети xPON и сети мобильной связи для определенных Минцифры операторов;

операторы объектов критической инфраструктуры в сферах электронных коммуникаций и цифровой инфраструктуры;

предприятия, осуществляющие радиочастотный мониторинг или администрирующие централизованную базу данных перенесенных номеров.

Инновации, оборона и государственное управление

предприятия, предоставляющие безвозвратную финансовую помощь на развитие IT-индустрии, инновационной деятельности, технологий, креативных индустрий и науки;

предприятия, осуществляющие мероприятия по информационному противодействию агрессору с использованием информационных и информационно-коммуникационных систем и сети Интернет;

предприятия, получившие гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятия, относящиеся к сфере управления Минцифры либо в отношении которых Минцифры осуществляет управление корпоративными правами государства.

Требования к поставщикам электронных коммуникационных услуг

Приказ также устанавливает требования к поставщикам электронных коммуникационных услуг. Такие предприятия могут получить статус важных для отрасли цифровизации, если они предоставляют услуги на территории одной или нескольких областей и имеют среднемесячный чистый доход свыше 500 тыс. грн.

Для предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий, этот показатель должен превышать 100 тыс. грн. При этом предоставление услуг на таких территориях должно осуществляться на условиях, определенных приказом.

Кроме того, предприятия обязаны выполнять распоряжения Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины по обеспечению устойчивости сетей в период военного положения и не входить в перечень поставщиков, в отношении которых установлены нарушения этих требований.

Приказ также определяет, что статус могут получить предприятия, являющиеся поставщиками электронных коммуникационных услуг для центров обработки данных, поставщиками электронных коммуникационных сетей либо предоставляющие доступ к сети обмена интернет-трафиком. Соответствие этому критерию подтверждается действующим договором с оператором электронных коммуникаций, признанным Минцифры критически важным, который должен быть заключен не менее чем за шесть месяцев до подачи обращения.

Предприятие должно предоставить налоговые накладные и квитанции об их регистрации в Едином реестре налоговых накладных за последние шесть месяцев, а также акты оказания услуг, оформленные в соответствии с требованиями законодательства об электронной подписи.

Для подтверждения соответствия любому из критериев предприятие подает соответствующую информацию и справки, подписанные руководителем, который несет ответственность за достоверность предоставленных сведений. Предприятие признается имеющим важное значение для отрасли национальной экономики в сфере цифровизации, если соответствует одному или нескольким критериям, установленным приказом.

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