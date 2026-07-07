Дитина народилася після розірвання шлюбу — батьком можуть автоматично записати колишнього чоловіка

Законодавство передбачає презумпцію батьківства після розлучення.

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Після розірвання шлюбу народження дитини не завжди означає, що у свідоцтві про народження батьком буде зазначений її біологічний батько. Українське законодавство передбачає особливе правило: якщо дитина народилася протягом визначеного строку після розлучення, батьком автоматично вважається колишній чоловік матері. Такий запис можна змінити, однак порядок залежить від того, чи погоджуються на це всі сторони.

Презумпція батьківства: чому батьком записують колишнього чоловіка

Відповідно до статті 122 Сімейного кодексу України дитина, яка народилася протягом 10 місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, юридично вважається такою, що походить від подружжя.

Саме тому під час державної реєстрації народження у свідоцтві про народження батьком автоматично зазначають колишнього чоловіка матері, навіть якщо він не є біологічним батьком дитини.

Таке правило діє до того часу, доки презумпцію батьківства не буде спростовано в установленому законом порядку.

У яких ситуаціях це правило застосовується

Найчастіше така ситуація виникає, якщо:

подружжя фактично давно не проживає разом, але офіційно шлюб розірвали лише нещодавно, а дитина народилася в межах десятимісячного строку;

після розлучення жінка перебуває в нових стосунках, а біологічним батьком є інший чоловік;

колишній чоловік не заперечує, що не є батьком, однак не подав необхідних документів;

колишній чоловік перебуває за кордоном, не виходить на зв'язок або відмовляється погодитися на зміну запису.

Як змінити запис про батька без суду

Адміністративний порядок застосовується лише тоді, коли між усіма сторонами немає спору.

Для внесення змін до актового запису про народження потрібно подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану:

спільну заяву матері та біологічного батька;

нотаріально посвідчену заяву колишнього чоловіка про те, що він не є батьком дитини та не заперечує проти виключення відповідних відомостей.

Після отримання цих документів орган ДРАЦС вносить зміни до актового запису та видає нове свідоцтво про народження без звернення до суду.

У Мін'юсті звертають увагу, що саме нотаріально посвідчена заява колишнього чоловіка є обов'язковою умовою для застосування цього механізму. Без неї орган ДРАЦС не має законних підстав змінювати запис.

Коли без суду вирішити питання неможливо

Якщо колишній чоловік не погоджується зі змінами, його місце перебування невідоме або отримати його згоду неможливо, питання вирішується виключно в судовому порядку.

У такому випадку можуть бути подані:

позов про виключення відомостей про колишнього чоловіка як батька дитини;

позов про визнання батьківства біологічного батька.

Після набрання законної сили рішенням суду орган ДРАЦС вносить відповідні зміни до актового запису про народження.

Які докази мають вирішальне значення

Під час розгляду справи суд, як правило, призначає молекулярно-генетичну (ДНК) експертизу, яка вважається найточнішим доказом походження дитини.

Крім результатів ДНК-дослідження, у суді можуть використовуватися:

медичні документи щодо перебігу вагітності;

документи, які підтверджують спільне проживання;

фотографії;

листування;

показання родичів, сусідів та інших свідків.

Електронні докази, зокрема листування у месенджерах чи скріншоти, для більшої доказової сили бажано нотаріально посвідчити.

Верховний Суд неодноразово наголошував, що саме ДНК-дослідження є найбільш достовірним доказом походження дитини, а безпідставна відмова від проходження експертизи може розцінюватися судом як ухилення.

Важливі юридичні нюанси

У Міністерстві юстиції наголошують на кількох важливих моментах:

десятимісячний строк обчислюється саме з дати державної реєстрації розірвання шлюбу, а не з моменту фактичного припинення сімейних відносин;

без нотаріально посвідченої заяви колишнього чоловіка адміністративне внесення змін неможливе;

під час судового розгляду доцільно ініціювати проведення ДНК-експертизи;

витрати на експертизу спочатку несе заявник, однак суд може розподілити їх між сторонами;

після зміни запису про батьківство можуть бути вирішені питання щодо прізвища дитини, аліментів та участі батьків у її вихованні;

при ухваленні рішення суд насамперед виходить із найкращих інтересів дитини.

На які норми закону посилатися

Під час звернення до суду застосовуються, зокрема, статті 125, 126, 128 і 129 Сімейного кодексу України.

Підсудність таких справ визначається статтею 28 Цивільного процесуального кодексу України, яка дозволяє подавати позов за місцем проживання матері або біологічного батька.

Судові витрати

У разі звернення до суду необхідно сплатити судовий збір, розмір якого визначається законодавством і може змінюватися.

За наявності передбачених законом підстав особа має право просити суд про звільнення від сплати судового збору або його зменшення.

Які правові наслідки має зміна запису про батька

Після виключення відомостей про колишнього чоловіка він перестає бути юридичним батьком дитини та звільняється від пов'язаних із цим обов'язків, зокрема щодо сплати аліментів.

Водночас біологічний батько після встановлення батьківства набуває всіх прав та обов'язків щодо дитини, у тому числі обов'язку її утримувати, права на участь у вихованні, а також виникають взаємні спадкові права.

Якщо один із батьків перебуває за кордоном

Якщо один із учасників справи проживає за межами України, нотаріальні заяви можуть бути оформлені через консульські установи України або з використанням процедури апостилювання документів відповідно до міжнародних вимог.

При цьому міжнародне вручення судових документів може збільшити строки розгляду справи.

Що варто пам'ятати

Якщо дитина народилася протягом 10 місяців після державної реєстрації розірвання шлюбу, закон автоматично визначає батьком колишнього чоловіка матері. Змінити цей запис можливо двома способами: за взаємною згодою всіх сторін — через орган ДРАЦС, або за відсутності такої згоди — через суд із проведенням ДНК-експертизи. Правильне оформлення документів, належна доказова база та дотримання встановленої законом процедури допоможуть вирішити питання у правовий спосіб та забезпечити захист найкращих інтересів дитини.

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