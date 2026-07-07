Ребенок родился после расторжения брака — отцом могут автоматически записать бывшего мужа

Законодательство предусматривает презумпцию отцовства после развода.

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После расторжения брака рождение ребенка не всегда означает, что в свидетельстве о рождении отцом будет указан его биологический отец. Украинское законодательство предусматривает особое правило: если ребенок родился в течение установленного срока после развода, отцом автоматически считается бывший муж матери. Такую запись можно изменить, однако порядок зависит от того, согласны ли на это все стороны.

Презумпция отцовства: почему отцом записывают бывшего мужа

В соответствии со статьей 122 Семейного кодекса Украины ребенок, родившийся в течение 10 месяцев после прекращения брака или признания его недействительным, юридически считается происходящим от супругов.

Именно поэтому при государственной регистрации рождения в свидетельстве о рождении отцом автоматически указывают бывшего мужа матери, даже если он не является биологическим отцом ребенка.

Такое правило действует до тех пор, пока презумпция отцовства не будет опровергнута в установленном законом порядке.

В каких ситуациях применяется это правило

Чаще всего такая ситуация возникает, если:

супруги фактически давно не проживают вместе, но официально расторгли брак лишь недавно, а ребенок родился в пределах десятимесячного срока;

после развода женщина состоит в новых отношениях, а биологическим отцом является другой мужчина;

бывший муж не отрицает, что не является отцом, однако не подал необходимые документы;

бывший муж находится за границей, не выходит на связь или отказывается согласиться на изменение записи.

Как изменить запись об отце без суда

Административный порядок применяется только тогда, когда между всеми сторонами отсутствует спор.

Для внесения изменений в актовую запись о рождении необходимо подать в орган государственной регистрации актов гражданского состояния:

совместное заявление матери и биологического отца;

нотариально удостоверенное заявление бывшего мужа о том, что он не является отцом ребенка и не возражает против исключения соответствующих сведений.

После получения этих документов орган ГРАГС вносит изменения в актовую запись и выдает новое свидетельство о рождении без обращения в суд.

В Минюсте обращают внимание, что именно нотариально удостоверенное заявление бывшего мужа является обязательным условием для применения этого механизма. Без него орган ГРАГС не имеет законных оснований изменять запись.

Когда без суда решить вопрос невозможно

Если бывший муж не соглашается с изменениями, его местонахождение неизвестно или получить его согласие невозможно, вопрос решается исключительно в судебном порядке.

В таком случае могут быть поданы:

иск об исключении сведений о бывшем муже как об отце ребенка;

иск о признании отцовства биологического отца.

После вступления решения суда в законную силу орган ГРАГС вносит соответствующие изменения в актовую запись о рождении.

Какие доказательства имеют решающее значение

Во время рассмотрения дела суд, как правило, назначает молекулярно-генетическую (ДНК) экспертизу, которая считается наиболее точным доказательством происхождения ребенка.

Кроме результатов ДНК-исследования, в суде могут использоваться:

медицинские документы о течении беременности;

документы, подтверждающие совместное проживание;

фотографии;

переписка;

показания родственников, соседей и других свидетелей.

Электронные доказательства, в частности переписку в мессенджерах или скриншоты, для большей доказательной силы желательно нотариально удостоверить.

Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что именно ДНК-исследование является наиболее достоверным доказательством происхождения ребенка, а безосновательный отказ от прохождения экспертизы может расцениваться судом как уклонение.

Важные юридические нюансы

В Министерстве юстиции подчеркивают несколько важных моментов:

десятимесячный срок исчисляется именно с даты государственной регистрации расторжения брака, а не с момента фактического прекращения семейных отношений;

без нотариально удостоверенного заявления бывшего мужа административное внесение изменений невозможно;

во время судебного рассмотрения целесообразно инициировать проведение ДНК-экспертизы;

расходы на экспертизу первоначально несет заявитель, однако суд может распределить их между сторонами;

после изменения записи об отцовстве могут быть решены вопросы фамилии ребенка, алиментов и участия родителей в его воспитании;

при принятии решения суд прежде всего исходит из наилучших интересов ребенка.

На какие нормы закона ссылаться

При обращении в суд применяются, в частности, статьи 125, 126, 128 и 129 Семейного кодекса Украины.

Подсудность таких дел определяется статьей 28 Гражданского процессуального кодекса Украины, которая позволяет подать иск по месту жительства матери или биологического отца.

Судебные расходы

В случае обращения в суд необходимо уплатить судебный сбор, размер которого определяется законодательством и может изменяться.

При наличии предусмотренных законом оснований лицо имеет право просить суд об освобождении от уплаты судебного сбора или его уменьшении.

Какие правовые последствия имеет изменение записи об отце

После исключения сведений о бывшем муже он перестает быть юридическим отцом ребенка и освобождается от связанных с этим обязанностей, в частности по уплате алиментов.

В то же время биологический отец после установления отцовства приобретает все права и обязанности в отношении ребенка, в том числе обязанность его содержать, право на участие в воспитании, а также возникают взаимные наследственные права.

Если один из родителей находится за границей

Если один из участников дела проживает за пределами Украины, нотариальные заявления могут быть оформлены через консульские учреждения Украины либо с использованием процедуры апостилирования документов в соответствии с международными требованиями.

При этом международное вручение судебных документов может увеличить сроки рассмотрения дела.

Что следует помнить

Если ребенок родился в течение 10 месяцев после государственной регистрации расторжения брака, закон автоматически определяет отцом бывшего мужа матери. Изменить эту запись возможно двумя способами: по взаимному согласию всех сторон — через орган ГРАГС, либо при отсутствии такого согласия — через суд с проведением ДНК-экспертизы. Правильное оформление документов, надлежащая доказательная база и соблюдение установленной законом процедуры помогут решить вопрос правовым способом и обеспечить защиту наилучших интересов ребенка.

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