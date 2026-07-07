Не сообщили ПФУ о трудоустройстве или увольнении — это может повлиять на размер пенсии и доплат

Какие изменения пенсионеры должны сообщать в течение 10 дней, чтобы избежать проблем с выплатами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры, которые после выхода на заслуженный отдых устраиваются на работу или увольняются с нее, должны своевременно сообщать об этом органам Пенсионного фонда Украины. От актуальности этих сведений зависит правильность начисления пенсии, право на отдельные доплаты и надбавки, а также предотвращение переплат, которые впоследствии могут подлежать возврату.

Законодательство устанавливает различные правила для работающих и неработающих пенсионеров, поэтому изменение статуса должно быть официально зафиксировано.

Почему Пенсионный фонд нужно уведомлять о трудоустройстве или увольнении

Действующее законодательство в сфере пенсионного обеспечения предусматривает различный порядок назначения и перерасчета пенсий в зависимости от того, работает получатель пенсии или нет.

В частности, статья 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (Закон №1058) предусматривает, что работающим пенсионерам не производится перерасчет пенсий в связи с изменением прожиточного минимума, а также в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

Какие доплаты получают неработающие пенсионеры

От размера минимальной заработной платы зависит минимальный размер пенсии для неработающих лиц, достигших 65-летнего возраста и имеющих необходимый страховой стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Такой размер пенсии составляет 40% минимальной заработной платы.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года №236 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году», с 1 марта 2026 года, если пенсия этой категории граждан не достигает 4 213 гривен, устанавливается ежемесячная доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера. Она учитывается при последующих перерасчетах пенсии.

Кроме того, согласно этому же постановлению, с 1 марта 2026 года неработающим пенсионерам, у которых общий размер пенсионной выплаты с учетом всех предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, индексации, компенсаций, связанных с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, и других доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 3 406 гривен, также устанавливается ежемесячная доплата до этого уровня. Она также учитывается при последующих перерасчетах.

Когда работающие пенсионеры получают право на доплаты

В Пенсионном фонде обратили внимание, что для работающих пенсионеров доплата за сверхнормативный страховой стаж в случае увеличения прожиточного минимума перерассчитывается только после увольнения с работы.

Также лицам, которые получают пенсию и работают либо осуществляют деятельность, приносящую доход и являющуюся базой для начисления единого социального взноса, ежемесячные доплаты, предусмотренные постановлением Кабинета Министров, назначаются только со дня, следующего за днем увольнения с работы или прекращения такой деятельности.

Кроме того, законодательством предусмотрено установление неработающим пенсионерам надбавок на содержание нетрудоспособных членов семьи, в частности несовершеннолетних детей до достижения ими 18 лет.

О каких изменениях необходимо сообщать Пенсионному фонду

Часть вторая статьи 16 Закона №1058 обязывает застрахованных лиц в течение десяти дней сообщать территориальным органам Пенсионного фонда Украины о:

изменении данных, вносимых в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования;

выезде за пределы Украины;

обстоятельствах, изменяющих статус застрахованного лица.

Как уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении

В соответствии с Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону №1058, после трудоустройства пенсионер должен подать в орган, назначающий пенсию, заявление с указанием:

даты трудоустройства;

вида занятости.

Речь идет, в частности, о:

заключении трудового договора;

заключении гражданско-правового договора;

государственной регистрации в качестве физического лица-предпринимателя;

осуществлении независимой профессиональной деятельности.

После увольнения пенсионер также должен подать соответствующее заявление с указанием даты увольнения.

Где можно подать заявление

В Пенсионном фонде рекомендуют своевременно сообщать о трудоустройстве или увольнении, чтобы пенсия выплачивалась в правильном размере и не возникали переплаты.

Подать соответствующее заявление можно:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.