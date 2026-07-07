Марин Ле Пен смягчили приговор, и она сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году

Суд сократил срок запрета на занятие государственных должностей и уменьшил наказание в виде лишения свободы.

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Апелляционный суд Парижа смягчил приговор французской ультраправой политике Марин Ле Пен по делу о помощниках парламентариев партии «Национальный фронт». Об этом сообщают Le Figaro и Le Monde.

Суд приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы, один из которых она будет отбывать под домашним арестом с электронным браслетом. Также ей назначили 45-месячный запрет на занятие государственных должностей, из которых 30 месяцев являются условными.

Суд признал, что политик уже отбыла 15 месяцев этого запрета, которые исчисляются с 31 марта 2025 года — даты вынесения первого обвинительного приговора.

Таким образом, юридических препятствий для участия Марин Ле Пен в президентских выборах 2027 года больше нет.

Ранее Парижский уголовный суд приговорил политика к четырем годам лишения свободы, два из которых она должна была отбывать под домашним арестом с электронным браслетом, а также к пятилетнему запрету на занятие государственных должностей с немедленным вступлением в силу. Из-за этого она была вынуждена сложить полномочия департаментского советника Па-де-Кале, хотя депутатский мандат сохранила благодаря парламентскому иммунитету.

По информации французских СМИ, до вынесения решения апелляционного суда Ле Пен заявляла, что не считает возможным вести президентскую кампанию, находясь под домашним арестом с электронным браслетом. В таком случае она могла бы уступить право на выдвижение президенту партии Джордану Барделли. Ожидается, что свою позицию относительно участия в выборах политик может объявить в ближайшее время.

Приговор вынесен в отношении Марин Ле Пен, еще одиннадцати обвиняемых и партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»). В суде отметили, что наказание в виде запрета занимать выборные должности определялось с учетом принципов свободы выдвижения кандидатов, свободного выбора избирателей и демократического волеизъявления.

Помимо основного наказания, Марин Ле Пен должна уплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Партия «Национальное объединение» оштрафована на 2 миллиона евро, из которых 1 миллион евро назначен условно.

В то же время политик еще имеет право обжаловать решение Апелляционного суда в Кассационном суде Франции.

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