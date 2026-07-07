  1. У світі

Марін Ле Пен пом'якшили вирок і вона зможе балотуватися в президенти Франції у 2027 році

19:51, 7 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд скоротив строк заборони обіймати державні посади та зменшив покарання у вигляді позбавлення волі.
Марін Ле Пен пом'якшили вирок і вона зможе балотуватися в президенти Франції у 2027 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Парижа пом’якшив вирок французькій ультраправій політикині Марін Ле Пен у справі про помічників парламентарів партії «Національний фронт». Про це повідомляють Le Figaro та Le Monde.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд засудив Ле Пен до трьох років позбавлення волі, один із яких вона відбуватиме під домашнім арештом з електронним браслетом. Також їй призначили 45-місячну заборону обіймати державні посади, з яких 30 місяців є умовними.

Суд визнав, що політикиня вже відбула 15 місяців цієї заборони, які обчислюються з 31 березня 2025 року — дати винесення першого обвинувального вироку.

Таким чином, юридичних перешкод для участі Марін Ле Пен у президентських виборах 2027 року більше немає.

Раніше Паризький кримінальний суд призначив політикині чотири роки позбавлення волі, два з яких вона мала відбувати під домашнім арештом з електронним браслетом, а також п’ятирічну заборону обіймати державні посади з негайним набранням чинності. Через це вона була змушена скласти повноваження департаментського радника Па-де-Кале, хоча депутатський мандат зберегла завдяки парламентському імунітету.

За інформацією французьких ЗМІ, до винесення рішення апеляційного суду Ле Пен заявляла, що не вважає можливим проводити президентську кампанію, перебуваючи під домашнім арештом з електронним браслетом. У такому разі вона могла поступитися висуненням президенту партії Джордану Барделлі. Очікується, що свою позицію щодо участі у виборах політикиня може оголосити найближчим часом.

Вирок ухвалено щодо Марін Ле Пен, ще одинадцяти обвинувачених та партії «Національне об'єднання» (колишній «Національний фронт»). У суді зазначили, що покарання у вигляді заборони обіймати виборні посади визначалося з урахуванням принципів свободи висування кандидатів, вільного вибору виборців і демократичного волевиявлення.

Крім основного покарання, Марін Ле Пен має сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Партію «Національне об'єднання» оштрафували на 2 мільйони євро, з яких 1 мільйон євро призначено умовно.

Водночас політикиня ще має право оскаржити рішення Апеляційного суду в Касаційному суді Франції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд апеляція Франція апеляційні суди

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП розглянула питання звільнення судді Олега Дзюби та залишила подання ВККС без розгляду

ВРП залишила без розгляду подання ВККС про звільнення судді Олега Дзюби з Господарського суду Харківської області.

Будівельники зіпсували квартиру під час ремонту: як повернути гроші та змусити підрядника усунути дефекти

Які права має споживач у разі неякісного ремонту, коли можна вимагати відшкодування збитків, як діяти, якщо роботи виконувалися без письмового договору, та що з цього приводу говорить судова практика.

ВРП підтримала чотирьох із п’яти кандидатів на посади суддів ВАКС: що про них відомо

Нові судді для Вищого антикорупційного суду: кого підтримала ВРП.

Банк заблокував рахунки пенсіонерки з ТОТ через підозру у шахрайстві: що вирішив Верховний Суд

За наявності обґрунтованої підозри банк має право тимчасово обмежити доступ до рахунку до особистої ідентифікації клієнта.

Андрій Гайченко: майбутнє судової експертизи формується у професійному діалозі

Заступник Міністра юстиції пояснив, чому експертиза випереджає законодавство.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]