Марін Ле Пен пом'якшили вирок і вона зможе балотуватися в президенти Франції у 2027 році

Суд скоротив строк заборони обіймати державні посади та зменшив покарання у вигляді позбавлення волі.

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Апеляційний суд Парижа пом’якшив вирок французькій ультраправій політикині Марін Ле Пен у справі про помічників парламентарів партії «Національний фронт». Про це повідомляють Le Figaro та Le Monde.

Суд засудив Ле Пен до трьох років позбавлення волі, один із яких вона відбуватиме під домашнім арештом з електронним браслетом. Також їй призначили 45-місячну заборону обіймати державні посади, з яких 30 місяців є умовними.

Суд визнав, що політикиня вже відбула 15 місяців цієї заборони, які обчислюються з 31 березня 2025 року — дати винесення першого обвинувального вироку.

Таким чином, юридичних перешкод для участі Марін Ле Пен у президентських виборах 2027 року більше немає.

Раніше Паризький кримінальний суд призначив політикині чотири роки позбавлення волі, два з яких вона мала відбувати під домашнім арештом з електронним браслетом, а також п’ятирічну заборону обіймати державні посади з негайним набранням чинності. Через це вона була змушена скласти повноваження департаментського радника Па-де-Кале, хоча депутатський мандат зберегла завдяки парламентському імунітету.

За інформацією французьких ЗМІ, до винесення рішення апеляційного суду Ле Пен заявляла, що не вважає можливим проводити президентську кампанію, перебуваючи під домашнім арештом з електронним браслетом. У такому разі вона могла поступитися висуненням президенту партії Джордану Барделлі. Очікується, що свою позицію щодо участі у виборах політикиня може оголосити найближчим часом.

Вирок ухвалено щодо Марін Ле Пен, ще одинадцяти обвинувачених та партії «Національне об'єднання» (колишній «Національний фронт»). У суді зазначили, що покарання у вигляді заборони обіймати виборні посади визначалося з урахуванням принципів свободи висування кандидатів, вільного вибору виборців і демократичного волевиявлення.

Крім основного покарання, Марін Ле Пен має сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Партію «Національне об'єднання» оштрафували на 2 мільйони євро, з яких 1 мільйон євро призначено умовно.

Водночас політикиня ще має право оскаржити рішення Апеляційного суду в Касаційному суді Франції.

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