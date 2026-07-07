Не повідомили ПФУ про роботу чи звільнення — це може вплинути на розмір пенсії та доплат

Які зміни пенсіонери повинні повідомляти протягом 10 днів, щоб уникнути проблем із виплатами.

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Пенсіонери, які після виходу на заслужений відпочинок влаштовуються на роботу або звільняються з неї, повинні своєчасно повідомляти про це органи Пенсійного фонду України. Від актуальності цих відомостей залежить правильність нарахування пенсії, право на окремі доплати та надбавки, а також уникнення переплат, які згодом можуть підлягати поверненню. У

Законодавство встановлює різні правила для працюючих і непрацюючих пенсіонерів, тому зміна статусу має бути офіційно зафіксована.

Чому Пенсійний фонд потрібно повідомляти про працевлаштування або звільнення

Чинне законодавство у сфері пенсійного забезпечення передбачає різний порядок призначення та перерахунку пенсій залежно від того, працює одержувач пенсії чи ні.

Зокрема, стаття 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Закон №1058) передбачає, що працюючим пенсіонерам не проводять перерахунок пенсій у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму, а також у зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати.

Які доплати отримують непрацюючі пенсіонери

Від розміру мінімальної заробітної плати залежить мінімальний розмір пенсії для непрацюючих осіб, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж — 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Такий розмір пенсії становить 40% мінімальної заробітної плати.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року №236 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році», з 1 березня 2026 року, якщо пенсія цієї категорії громадян не досягає 4 213 гривень, встановлюється щомісячна доплата у сумі, якої не вистачає до цього розміру. Вона враховується під час наступних перерахунків пенсії.

Крім того, згідно з цією ж постановою, з 1 березня 2026 року непрацюючим пенсіонерам, у яких загальний розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, індексації, компенсацій, пов'язаних із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 3 406 гривень, також встановлюється щомісячна доплата до цього рівня. Вона також враховується під час подальших перерахунків.

Коли працюючі пенсіонери отримують право на доплати

У Пенсійному фонді звернули увагу, що для працюючих пенсіонерів доплата за понаднормативний страховий стаж у разі збільшення прожиткового мінімуму перераховується лише після звільнення з роботи.

Також особам, які отримують пенсію і працюють або провадять діяльність, що приносить дохід і є базою для нарахування єдиного соціального внеску, щомісячні доплати, передбачені постановою Кабінету Міністрів, призначаються лише з дня, наступного після звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Окрім цього, законодавством передбачено встановлення непрацюючим пенсіонерам надбавок на утримання непрацездатних членів сім'ї, зокрема неповнолітніх дітей до досягнення ними 18 років.

Які зміни потрібно повідомляти Пенсійному фонду

Частина друга статті 16 Закону №1058 зобов'язує застрахованих осіб протягом десяти днів повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України про:

зміну даних, що вносяться до персональної облікової картки у системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

виїзд за межі України;

обставини, які змінюють статус застрахованої особи.

Як повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій за Законом №1058, після працевлаштування пенсіонер повинен подати до органу, який призначає пенсію, заяву із зазначенням:

дати працевлаштування;

виду зайнятості.

Йдеться, зокрема, про:

укладення трудового договору;

укладення цивільно-правового договору;

державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця;

провадження незалежної професійної діяльності.

Після звільнення пенсіонер також має подати відповідну заяву із зазначенням дати звільнення.

Де можна подати заяву

У Пенсійному фонді рекомендують своєчасно повідомляти про працевлаштування або звільнення, щоб пенсія виплачувалася у правильному розмірі та не виникали переплати.

Подати відповідну заяву можна:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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