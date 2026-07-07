10 порушень трудових прав, які роботодавці допускають найчастіше: що потрібно знати кожному працівнику

Незаконні штрафи, затримка зарплати, психологічний тиск і примус до звільнення — в Інспекції пояснили, що забороняє закон.

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Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради нагадала про десять найпоширеніших порушень трудового законодавства, з якими роками стикаються працівники. У відомстві наголошують, що закон надає працівникам низку гарантій, а знання своїх прав допомагає захиститися від зловживань роботодавців.

Багато працівників роками миряться з порушеннями своїх трудових прав, часто навіть не підозрюючи, що дії роботодавця суперечать законодавству. Одні бояться втратити роботу, інші не знають, куди звертатися, а дехто вважає такі практики звичними.

У відомстві наголошують: знання своїх прав є найкращим способом захиститися від порушень.

10 найпоширеніших порушень трудових прав

Примушування до звільнення «за власним бажанням»

Одним із найпоширеніших порушень є вимога роботодавця написати заяву на звільнення за власним бажанням. В Інспекції наголошують, що таке звільнення має бути виключно добровільним. Якщо працівника змусили написати заяву під тиском або через погрози, таке звільнення можна оскаржити в суді.

Затримка виплати заробітної плати

Заробітна плата повинна виплачуватися регулярно та у строки, визначені законодавством, колективним договором або правилами підприємства. Систематичні затримки є порушенням трудового законодавства.

Неоплачувана понаднормова робота

Якщо працівник працює понад встановлену тривалість робочого часу, така робота має оплачуватися у підвищеному розмірі або компенсуватися відповідно до вимог законодавства. Безоплатні понаднормові роботи є незаконними.

Робота без офіційного оформлення

Працівники, яких не оформлюють офіційно, позбавляються:

страхового стажу;

соціальних гарантій;

оплачуваної відпустки;

лікарняних;

захисту від незаконного звільнення.

Ненадання оплачуваної відпустки

Щорічна оплачувана відпустка є гарантованим правом працівника. Роботодавець не може без законних підстав постійно переносити її або відмовляти у її наданні.

Незаконна зміна умов праці

Інспекція звертає увагу, що роботодавець не може одноосібно змінювати:

графік роботи;

посаду;

розмір заробітної плати;

місце роботи чи структурний підрозділ.

Такі зміни мають здійснюватися лише з дотриманням вимог законодавства.

Незаконні штрафи

У багатьох компаніях застосовують грошові штрафи за запізнення, помилки або невиконання плану. Водночас трудове законодавство України не передбачає права роботодавця застосовувати такі штрафи як дисциплінарне стягнення.

Неповний розрахунок при звільненні

У день звільнення працівник повинен отримати всі належні виплати, зокрема компенсацію за невикористану відпустку та інші передбачені законом кошти.

Робота під час лікарняного або відпустки

Роботодавець не має права змушувати працівника виконувати службові обов'язки під час лікарняного чи відпустки. Цей час призначений для лікування або відпочинку.

Психологічний тиск

До порушень трудових прав також належать:

погрози звільненням;

приниження;

образи;

постійний психологічний тиск;

створення нестерпних умов праці.

Такі дії можуть свідчити про порушення трудових прав і людської гідності.

Що робити, якщо роботодавець порушує закон

В Інспекції радять не погоджуватися на незаконні вимоги та не поспішати зі звільненням. Якщо права порушуються, рекомендується:

зберігати документи, листування та інші докази;

письмово звернутися до роботодавця з вимогою усунути порушення;

за потреби звернутися до територіального органу Держпраці;

отримати консультацію юриста або профспілки;

якщо проблему не вирішено — захищати свої права в суді.

У відомстві підкреслили, що робота передбачає не лише виконання обов'язків, а й реалізацію гарантованих законом прав. Чим краще працівники знають трудове законодавство, тим менше можливостей у недобросовісних роботодавців порушувати їхні права.

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