10 порушень трудових прав, які роботодавці допускають найчастіше: що потрібно знати кожному працівнику
Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради нагадала про десять найпоширеніших порушень трудового законодавства, з якими роками стикаються працівники. У відомстві наголошують, що закон надає працівникам низку гарантій, а знання своїх прав допомагає захиститися від зловживань роботодавців.
Багато працівників роками миряться з порушеннями своїх трудових прав, часто навіть не підозрюючи, що дії роботодавця суперечать законодавству. Одні бояться втратити роботу, інші не знають, куди звертатися, а дехто вважає такі практики звичними.
У відомстві наголошують: знання своїх прав є найкращим способом захиститися від порушень.
10 найпоширеніших порушень трудових прав
- Примушування до звільнення «за власним бажанням»
Одним із найпоширеніших порушень є вимога роботодавця написати заяву на звільнення за власним бажанням. В Інспекції наголошують, що таке звільнення має бути виключно добровільним. Якщо працівника змусили написати заяву під тиском або через погрози, таке звільнення можна оскаржити в суді.
- Затримка виплати заробітної плати
Заробітна плата повинна виплачуватися регулярно та у строки, визначені законодавством, колективним договором або правилами підприємства. Систематичні затримки є порушенням трудового законодавства.
- Неоплачувана понаднормова робота
Якщо працівник працює понад встановлену тривалість робочого часу, така робота має оплачуватися у підвищеному розмірі або компенсуватися відповідно до вимог законодавства. Безоплатні понаднормові роботи є незаконними.
- Робота без офіційного оформлення
Працівники, яких не оформлюють офіційно, позбавляються:
- страхового стажу;
- соціальних гарантій;
- оплачуваної відпустки;
- лікарняних;
- захисту від незаконного звільнення.
- Ненадання оплачуваної відпустки
Щорічна оплачувана відпустка є гарантованим правом працівника. Роботодавець не може без законних підстав постійно переносити її або відмовляти у її наданні.
- Незаконна зміна умов праці
Інспекція звертає увагу, що роботодавець не може одноосібно змінювати:
- графік роботи;
- посаду;
- розмір заробітної плати;
- місце роботи чи структурний підрозділ.
Такі зміни мають здійснюватися лише з дотриманням вимог законодавства.
- Незаконні штрафи
У багатьох компаніях застосовують грошові штрафи за запізнення, помилки або невиконання плану. Водночас трудове законодавство України не передбачає права роботодавця застосовувати такі штрафи як дисциплінарне стягнення.
- Неповний розрахунок при звільненні
У день звільнення працівник повинен отримати всі належні виплати, зокрема компенсацію за невикористану відпустку та інші передбачені законом кошти.
- Робота під час лікарняного або відпустки
Роботодавець не має права змушувати працівника виконувати службові обов'язки під час лікарняного чи відпустки. Цей час призначений для лікування або відпочинку.
- Психологічний тиск
До порушень трудових прав також належать:
- погрози звільненням;
- приниження;
- образи;
- постійний психологічний тиск;
- створення нестерпних умов праці.
Такі дії можуть свідчити про порушення трудових прав і людської гідності.
Що робити, якщо роботодавець порушує закон
В Інспекції радять не погоджуватися на незаконні вимоги та не поспішати зі звільненням. Якщо права порушуються, рекомендується:
- зберігати документи, листування та інші докази;
- письмово звернутися до роботодавця з вимогою усунути порушення;
- за потреби звернутися до територіального органу Держпраці;
- отримати консультацію юриста або профспілки;
- якщо проблему не вирішено — захищати свої права в суді.
У відомстві підкреслили, що робота передбачає не лише виконання обов'язків, а й реалізацію гарантованих законом прав. Чим краще працівники знають трудове законодавство, тим менше можливостей у недобросовісних роботодавців порушувати їхні права.
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