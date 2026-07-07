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Деякі установи можуть отримати критичність і без виконання зарплатної вимоги: що для цього треба

21:55, 7 липня 2026
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Благодійні організації, які отримують статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ за пунктом 9 Критеріїв №76, не зобов’язані виконувати вимогу щодо середньої зарплати працівників у розмірі трьох мінімальних зарплат.
Деякі установи можуть отримати критичність і без виконання зарплатної вимоги: що для цього треба
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Неприбуткові організації, які звертаються за отриманням статусу критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил України через надання допомоги військовим на суму понад 10 млн грн, не зобов’язані відповідати вимозі щодо середньої зарплати працівників у розмірі не менше трьох мінімальних заробітних плат.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76, якщо благодійна організація подає документи для отримання статусу критично важливої на підставі пункту 9 Критеріїв №76, вимога щодо середньої заробітної плати у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат не є обов’язковою.

Відповідний зарплатний критерій передбачений пунктом 2 Критеріїв, за якими визначаються підприємства, установи та організації, критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Водночас пункт 9 Критеріїв №76 передбачає окрему підставу для визнання організації критично важливою для забезпечення потреб ЗСУ. Йдеться про юридичних осіб приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність у сферах, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Такі організації можуть бути визначені Міністерством оборони України критично важливими, якщо вони здійснюють виробництво або закупівлю товарів, виконують роботи чи надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, а обсяг допомоги за останні 12 місяців до дня звернення становить не менше 10 млн грн на одного військовозобов’язаного, якого пропонують забронювати на період мобілізації та воєнного часу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з прийняттям Постанови КМУ № 862, уряд вніс чергові корективи в базові правила бронювання, визначені Постановами № 76 та № 692. Основна мета змін за задумом Кабміну — посилення енергетичної безпеки, підтримка оборонних IT-проектів та ліквідація прогалин у обліку військовозобов’язаних, які мають кілька підстав для відстрочки.

Нові правила створюють нову часову рамку для бізнесу: більшість діючих рішень про критичність зберігатимуть чинність лише до 1 вересня 2026 року, якщо підприємства не підтвердять свою відповідність новим критеріям. 

Уряд врегулював питання подвійного обліку військовозобов’язаних. Згідно з новою редакцією пункту 12 Порядку № 76, працівники, які мають відстрочку з інших причин, передбачених статтею 23 Закону про мобілізацію, або працюють за сумісництвом на кількох критичних підприємствах, тепер враховуються у загальній кількості військовозобов’язаних лише за одним місцем роботи. Критерієм вибору стає місце роботи, за яким строк трудових відносин є найбільшим. Це правило вступає в дію з 3 липня 2026 року.

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ЗСУ зарплата війна воєнний стан мобілізація бронювання волонтери

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