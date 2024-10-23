Практика судов
  1. В Украине

В Тернополе прошли следственные действия в отношении руководителя одного из ТЦК — подробности

15:45, 23 октября 2024
По данным СМИ, военнослужащий получил талоны на 1000 литров горючего, а «в обмен за это он пообещал не мобилизовывать мужчину».
В Тернополе прошли следственные действия в отношении руководителя одного из ТЦК — подробности
Фото иллюстративное, источник фото - dbr.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тернопольский областной ТЦК СП сообщил, что 21 октября в центре Тернополя по улице Руска с участием работников территориального управления ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следственные действия в отношении руководителя одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

«В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела.

Проводится досудебное расследование», – заявили в ТЦК, но не сообщили подробности.

По данным zaxid.net, в центре Тернополя задержан руководитель одного из районных территориальных центров комплектования на получении взятки. Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что «военнослужащий получил талоны на 1000 литров горючего. В обмен за это он пообещал не мобилизовывать мужчину».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Тернополь ГБР ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.

Чтобы стать судьей, не нужно будет владеть знаниями из всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – требования упростят

Кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

Условия проведения конкурса и отбора на должности судей необходимо упростить – ВККС и Верховная Рада

В ином случае, как считают в ВККС и в парламенте, конкурс в апелляции может провалиться, а в отборе на должности судей не будет много кандидатов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду