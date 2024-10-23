В Тернополе прошли следственные действия в отношении руководителя одного из ТЦК — подробности

По данным СМИ, военнослужащий получил талоны на 1000 литров горючего, а «в обмен за это он пообещал не мобилизовывать мужчину».

Фото иллюстративное, источник фото - dbr.gov.ua

Тернопольский областной ТЦК СП сообщил, что 21 октября в центре Тернополя по улице Руска с участием работников территориального управления ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следственные действия в отношении руководителя одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

«В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела.

Проводится досудебное расследование», – заявили в ТЦК, но не сообщили подробности.

По данным zaxid.net, в центре Тернополя задержан руководитель одного из районных территориальных центров комплектования на получении взятки. Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что «военнослужащий получил талоны на 1000 литров горючего. В обмен за это он пообещал не мобилизовывать мужчину».

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