План Ukraine Facility на 50 млрд евро «деньги в обмен на реформы» от ЕС предусматривает возможность остановить платежи или потребовать возврата средств, если Украина допустит коррупцию или мошенничество

Регламент о введении финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены Украиной.

Как известно, 28 февраля Совет Европейского Союза одобрил запуск Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024-2027 годов. Большую часть денег, 39 млрд евро в грантах и кредитах, планируется выделить в поддержку госбюджета.

20 марта в Государственный бюджет уже поступил первый транш 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Ukraine Facility. План для реализации программы Ukraine Facility, касающийся всех сфер деятельности государства, в том числе создания Высшего админсуда, реформы государственной службы, налоговой системы и т.п., одобрил Кабмин и передал на утверждение Еврокомиссии. Срок утверждения переданного Украиной Плана Еврокомиссией пока не озвучивался.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

Итак, кроме самого Плана, который еще находится на утверждении Еврокомиссии, 29 февраля 2024 уже утвержден базовый документ, регулирующий порядок предоставления этой финансовой помощи – Регламент (ЕС) 2024/792 Европейского парламента и Совета, который учреждает инструмент Ukraine Facility.

В частности, статья 26 Регламента, регулирующая правила выплат, удержания и уменьшения безвозвратной финансовой поддержки и займов предусматривает, что каждый квартал Украина представляет надлежащим образом обоснованный запрос на выплату.

В свою очередь, Еврокомиссия оценивает, выполнила ли Украина предпосылки, изложенные в части 1 статьи 5 (в частности, речь идет о многопартийной парламентской системе и верховенстве права), и достигла ли удовлетворительного выполнения качественных и количественных шагов. В оценке Комиссии могут помогать эксперты.

Если Комиссия дает положительную оценку удовлетворительному выполнению качественных и количественных шагов, она представляет Совету предложение относительно имплементационного решения, устанавливающего удовлетворительное выполнение условий платежей.

Если Комиссия дает негативную оценку, удержанный платеж выплачивается только тогда, когда Украина должным образом обосновала, как часть следующего платежного запроса, что она приняла необходимые меры для обеспечения удовлетворительного выполнения качественных и количественных шагов.

Если Комиссия считает, что Украина не приняла необходимые меры в течение 12 месяцев после начальной негативной оценки, Комиссия сообщает об этом Украине. Украина может предоставить свои замечания в течение двух месяцев. Если Комиссия приходит к выводу, что Украина не приняла необходимые меры, она представляет предложение об имплементационном решении Совета об уменьшении суммы безвозвратной финансовой поддержки и займа пропорционально части, отвечающей соответствующим качественным и количественным шагам.

В случае же выявления случаев или серьезных беспокойств в связи с нарушениями, мошенничеством, коррупцией и конфликтами интересов, влияющих на финансовые интересы Европейского Союза, которые не были исправлены Украиной, или серьезное нарушение обязательств вследствие соглашений, указанных в статьях 9, 10 и 22 настоящего Регламента, в том числе на основе отчетов Ревизионного совета, или информации, предоставленной OLAF, Комиссия может уменьшить сумму невозвращенной суммы финансовой поддержки и возместить любую сумму, причитающуюся бюджету ЕС, в том числе путем зачета в соответствии со статьей 102 Регламента 2018/1046 или уменьшения суммы кредита, который будет выплачен Украине, или требовать досрочного погашения кредита.

Соглашения, указанные в статьях 9, 10 и 22, также предусматривают право Комиссии пропорционально уменьшать поддержку, оказанную в рамках Механизма, и возмещать любую сумму, затраченную на достижение целей Механизма, или требовать досрочного возврата ссуды, в случаях нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы Союза, которые не были исправлены Украиной, или серьезное нарушение обязательств, вытекающих из таких соглашений. Принимая решение о сумме возмещения и уменьшения или сумме, которая должна быть возвращена досрочно, Комиссия должна уважать принцип пропорциональности и принимать во внимание серьезность нарушения, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, затрагивающих финансовые интересы Союза, или нарушения обязательств. Украине должна быть предоставлена возможность представить свои замечания до того, как будут сделаны сокращения или подан запрос на досрочное погашение.

Лица и организации, реализующие средства, предоставленные в рамках Механизма, должны немедленно сообщать о любых подозрениях или фактических случаях мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений или любой другой незаконной деятельности, затрагивающей финансовые интересы Союза, в частности, в Ревизионный совет.

Согласно статье 36 Еврокомиссия учреждает Ревизионный совет для представления первого платежного требования Украиной.

Ревизионный совет состоит из независимых членов, назначенных Комиссией. Представители государств-членов и других доноров могут быть приглашены Комиссией принять участие в деятельности этого совета. Комиссия может предложить другим донорам, вносящим взносы в Фонд, назначить наблюдателей в Ревизионный совет.

Выполняя свои обязанности, Ревизионный совет, его члены и его персонал не должны ни спрашивать, ни принимать указания от правительства Украины или какого-либо учреждения, органа, офиса или агентства. Ревизионный совет оказывает помощь Комиссии в борьбе с неэффективным управлением финансированием Союза в рамках Инструмента и, в частности, с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями, связанными с любой суммой, затраченной на достижение целей Механизма.

С этой целью Ревизионный совет должен регулярно отчитываться перед Комиссией и без задержки передавать в Комиссию любую информацию, которую она получает или о которой стало известно, о каких-либо выявленных случаях или серьезных беспокойствах в связи с неправильным управлением государственным финансированием понесенных в связи с любой суммой, израсходованной на достижение целей Фонда. Комиссия должна своевременно информировать Европейский Парламент и Совет о выводах и рекомендациях Ревизионного совета.

Кроме того, Ревизионный совет принимает рекомендации Украине по всем случаям, когда, по его мнению, компетентные украинские органы не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления и устранения мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений, которые повлияли или серьезно рискуют повлиять на надлежащее финансовое управление издержками. Украина выполняет такие рекомендации без неоправданной задержки или дает обоснование, почему она этого не сделала.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», План предусматривает в частности, что в 2026 году вступит в силу законодательство об усовершенствовании дисциплинарной системы прокуроров и усилении институциональной способности, а также прозрачного и основанного на заслугах отбора прокуроров на руководящие должности.

Кроме того, на 2025 год планируется внедрение оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей по функциональному направлению; четкое разделение заработной платы на фиксированную или гарантированную часть (не менее 70%) и вариативную часть (не более 30%); снижение надбавки за выслугу лет с 50% до 30%.

Автор: Наталья Мамченко

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