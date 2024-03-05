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За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

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За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

14:41, 5 марта 2024
Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.
За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции
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Как известно, 28 февраля Совет Европейского Союза одобрил запуск Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024-2027 годов. Большую часть денег, 39 млрд евро в грантах и кредитах, планируется выделить в поддержку госбюджета.

Кроме того, программа предусматривает механизм переходного финансирования, который позволит Украине получить поддержку для государственного бюджета еще до полноценного запуска Ukraine Facility. В настоящее время правительство совместно с европейскими партнерами работает над заключением соответствующего меморандума, подписание которого ожидается в марте.

После учета в Плане финальных требований регламента Ukraine Facility документ будет утвержден в Правительстве и передан на рассмотрение Европейской комиссии. Окончательное утверждение Плана со стороны ЕС, как ранее сообщили в Минэкономики, ожидается в апреле.

Основой для оказания бюджетной поддержки в рамках программы является План для Ukraine Facility, предполагающий осуществление структурных реформ в государственном секторе и экономике.

Как ранее отмечали в Минэкономики, подготовка Плана осуществляется Правительством по координации Министерства экономики в постоянных консультациях с представителями Европейской комиссии, которая должна обеспечить соответствие документа большинству требований утвержденного Европарламентом и Советом ЕС 27 февраля 2024 года рамочного документа – Регламента по Ukraine Facility.

В частности, настоящий Регламент, утвержденный европейскими институтами, предусматривает, что в Плане Ukraine Facility должны быть закреплены дальнейшее укрепление верховенства права, продвижение независимой судебной системы для поддержки усилий по деолигархизации, усиление борьбы с мошенничеством, всеми формами коррупции, включая коррупцию на высоком уровне, организованную преступность, уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, незаконным обращением огнестрельного оружия.

Для получения средств по программе Ukraine Facility Украина должна выполнять соответствующий план действий и реализовать ряд реформ. Какие именно – будут конкретизированы в документе Правительства, который утвердит Еврокомиссия.

При этом контроль за использованием средств будет жестким. Регламент предусматривает создание независимого Ревизионного совета (Audit Board) для предотвращения возможных нарушений, мошенничества и коррупции, который обяжут отчитываться перед Еврокомиссией.

«Комиссия должна обеспечить эффективную защиту финансовых интересов ЕС в рамках Механизма. Таким образом, следует создать независимый Ревизионный совет, чтобы предоставлять Еврокомиссии информацию о возможном нецелевом использовании средств. Такая информация должна быть доступна для OLAF, а в соответствующих случаях – для соответствующих органов власти Украины. Комиссия при содействии делегации Союза должна иметь право проводить регулярные проверки того, как Украина использует средства в течение всего жизненного цикла проекта. Ревизионный совет должен обеспечить регулярный диалог и сотрудничество с Европейской Счетной палатой, а также Счетной палатой Украины», - указано в утвержденном Регламенте по механизму Ukraine Facility.

Этот Ревизионный совет создадут до представления Украиной первого платежного требования. Он будет состоять из независимых членов, назначенных Еврокомиссией. Представители государств-членов и других доноров могут быть приглашены принять участие в деятельности Ревизионного совета. Комиссия может предложить другим донорам, вносящим взносы в Фонд, назначить наблюдателей в Ревизионный совет.

Выполняя свои обязанности, Ревизионный совет, его члены и его персонал не должны ни спрашивать, ни принимать указания от украинского правительства или какого-либо учреждения, органа, офиса или агентства. Сильные гарантии независимости применяются для отбора персонала, управления и бюджета. Ревизионный совет будет помогать Еврокомиссии бороться с неэффективным управлением финансированием Союза в рамках Механизма, в частности с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями, связанными с любой суммой, затраченной на достижение целей Механизма.

С этой целью Ревизионный совет должен будет регулярно отчитываться перед Комиссией и без задержки передавать в Комиссию любую информацию, которую она получает или о которой стало известно, о каких-либо выявленных случаях или серьезных беспокойствах в связи с неправильным управлением государственным финансированием понесены в связи с любой суммой, израсходованной на достижение целей Фонда. Комиссия должна своевременно информировать Европейский Парламент и Совет ЕС о выводах и рекомендациях Ревизионного совета.

Кроме того, Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по его мнению, компетентные украинские органы не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления и устранения мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений, которые повлияли или серьезно рискуют повлиять на надлежащее финансовое управление расходами, финансируемыми в рамках Механизма, и во всех случаях, когда она определяет слабые места , влияющих на структуру и функционирование системы контроля, введенной украинскими органами власти.

Украина должна будет выполнить такие рекомендации без неоправданной задержки или предоставить обоснование, почему она этого не сделала.

Ревизионный совет будет иметь доступ к информации, базам данных и реестрам, необходимым для выполнения своих задач.

Итак, Кабмин должен утвердить соответствующий План Ukraine Facility, который затем пройдет утверждение Европейской комиссией. В настоящее время украинские власти рассчитывают, что первый транш 4,5 млрд евро Украина получит уже непосредственно в марте.

Автор: Наталья Мамченко

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