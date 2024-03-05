За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Как известно, 28 февраля Совет Европейского Союза одобрил запуск Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024-2027 годов. Большую часть денег, 39 млрд евро в грантах и кредитах, планируется выделить в поддержку госбюджета.

Кроме того, программа предусматривает механизм переходного финансирования, который позволит Украине получить поддержку для государственного бюджета еще до полноценного запуска Ukraine Facility. В настоящее время правительство совместно с европейскими партнерами работает над заключением соответствующего меморандума, подписание которого ожидается в марте.

После учета в Плане финальных требований регламента Ukraine Facility документ будет утвержден в Правительстве и передан на рассмотрение Европейской комиссии. Окончательное утверждение Плана со стороны ЕС, как ранее сообщили в Минэкономики, ожидается в апреле.

Основой для оказания бюджетной поддержки в рамках программы является План для Ukraine Facility, предполагающий осуществление структурных реформ в государственном секторе и экономике.

Как ранее отмечали в Минэкономики, подготовка Плана осуществляется Правительством по координации Министерства экономики в постоянных консультациях с представителями Европейской комиссии, которая должна обеспечить соответствие документа большинству требований утвержденного Европарламентом и Советом ЕС 27 февраля 2024 года рамочного документа – Регламента по Ukraine Facility.

В частности, настоящий Регламент, утвержденный европейскими институтами, предусматривает, что в Плане Ukraine Facility должны быть закреплены дальнейшее укрепление верховенства права, продвижение независимой судебной системы для поддержки усилий по деолигархизации, усиление борьбы с мошенничеством, всеми формами коррупции, включая коррупцию на высоком уровне, организованную преступность, уклонение от уплаты налогов и налоговое мошенничество, незаконным обращением огнестрельного оружия.

Для получения средств по программе Ukraine Facility Украина должна выполнять соответствующий план действий и реализовать ряд реформ. Какие именно – будут конкретизированы в документе Правительства, который утвердит Еврокомиссия.

При этом контроль за использованием средств будет жестким. Регламент предусматривает создание независимого Ревизионного совета (Audit Board) для предотвращения возможных нарушений, мошенничества и коррупции, который обяжут отчитываться перед Еврокомиссией.

«Комиссия должна обеспечить эффективную защиту финансовых интересов ЕС в рамках Механизма. Таким образом, следует создать независимый Ревизионный совет, чтобы предоставлять Еврокомиссии информацию о возможном нецелевом использовании средств. Такая информация должна быть доступна для OLAF, а в соответствующих случаях – для соответствующих органов власти Украины. Комиссия при содействии делегации Союза должна иметь право проводить регулярные проверки того, как Украина использует средства в течение всего жизненного цикла проекта. Ревизионный совет должен обеспечить регулярный диалог и сотрудничество с Европейской Счетной палатой, а также Счетной палатой Украины», - указано в утвержденном Регламенте по механизму Ukraine Facility.

Этот Ревизионный совет создадут до представления Украиной первого платежного требования. Он будет состоять из независимых членов, назначенных Еврокомиссией. Представители государств-членов и других доноров могут быть приглашены принять участие в деятельности Ревизионного совета. Комиссия может предложить другим донорам, вносящим взносы в Фонд, назначить наблюдателей в Ревизионный совет.

Выполняя свои обязанности, Ревизионный совет, его члены и его персонал не должны ни спрашивать, ни принимать указания от украинского правительства или какого-либо учреждения, органа, офиса или агентства. Сильные гарантии независимости применяются для отбора персонала, управления и бюджета. Ревизионный совет будет помогать Еврокомиссии бороться с неэффективным управлением финансированием Союза в рамках Механизма, в частности с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями, связанными с любой суммой, затраченной на достижение целей Механизма.

С этой целью Ревизионный совет должен будет регулярно отчитываться перед Комиссией и без задержки передавать в Комиссию любую информацию, которую она получает или о которой стало известно, о каких-либо выявленных случаях или серьезных беспокойствах в связи с неправильным управлением государственным финансированием понесены в связи с любой суммой, израсходованной на достижение целей Фонда. Комиссия должна своевременно информировать Европейский Парламент и Совет ЕС о выводах и рекомендациях Ревизионного совета.

Кроме того, Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по его мнению, компетентные украинские органы не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления и устранения мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений, которые повлияли или серьезно рискуют повлиять на надлежащее финансовое управление расходами, финансируемыми в рамках Механизма, и во всех случаях, когда она определяет слабые места , влияющих на структуру и функционирование системы контроля, введенной украинскими органами власти.

Украина должна будет выполнить такие рекомендации без неоправданной задержки или предоставить обоснование, почему она этого не сделала.

Ревизионный совет будет иметь доступ к информации, базам данных и реестрам, необходимым для выполнения своих задач.

Итак, Кабмин должен утвердить соответствующий План Ukraine Facility, который затем пройдет утверждение Европейской комиссией. В настоящее время украинские власти рассчитывают, что первый транш 4,5 млрд евро Украина получит уже непосредственно в марте.

Автор: Наталья Мамченко

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