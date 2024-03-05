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На Днепропетровщине разоблачили банду производителей фальшивого топлива

19:03, 5 марта 2024
На Днепропетровщине будут судить пятерых членов ОПГ, которые изготавливали до 500 тонн фальсифицированного топлива в месяц.
На Днепропетровщине разоблачили банду производителей фальшивого топлива
Источник фото: npu.gov.ua
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Полиция Днепропетровской области раскрыла организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и реализацией фальсифицированного топлива через сеть автозаправочных станций и предприятий сектора экономики. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Группа включала организаторов подпольного нефтеперерабатывающего завода, владельцев АЗС и коммерческие структуры, которые использовали свои предприятия для "отмывания" денег и реализации поддельного топлива.

Организаторы использовали мощности одного из нефтеперерабатывающих заводов для изготовления фальсифицированного топлива, к которому добавляли опасные вещества, запрещенные в производстве топлива в Европе и Украине.

Участники группы заключали фиктивные договоры и использовали поддельные документы для сокрытия своей деятельности. Они также "отмывали" полученные деньги через фирмы, заключая бестоварные операции.

Правоохранительные органы направили обвинительный акт в суд в отношении пяти участников группы по многочисленным статьям Уголовного кодекса Украины. Два человека уже признаны виновными, еще двое - обвинение рассматривается в расширенном порядке.

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