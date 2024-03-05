На Дніпропетровщині викрили банду виробників фальшивого пального

На Дніпропетровщині судитимуть п’ятьох членів ОЗГ , які виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць.

Джерело фото: npu.gov.ua

Поліція Дніпропетровської області розкрила організовану злочинну групу, яка займалася виготовленням та реалізацією фальсифікованого пального через мережу автозаправних станцій та підприємств сектору економіки. Про це повідомила Національна поліція України.

Група включала організаторів підпільного нафтопереробного заводу, власників АЗС та комерційні структури, які використовували свої підприємства для "відмивання" грошей та реалізації підробленого пального.

Організатори використовували потужності одного з нафтопереробних заводів для виготовлення фальсифікованого пального, до якого додавали небезпечні речовини, що заборонені у виробництві пального в Європі та Україні.

Учасники групи укладали фіктивні договори та використовували підроблені документи для приховування своєї діяльності. Вони також "відмивали" отримані гроші через фірми, укладаючи безтоварні операції.

Правоохоронні органи направили обвинувальний акт до суду стосовно п'яти учасників групи за численними статтями Кримінального кодексу України. Двох осіб вже визнано винними, ще двох – обвинувачення розглядається у розширеному порядку.

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