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Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро

15:17, 28 февраля 2024
Для получения средств от Европейского Союза в течение 2024-2027 годов Украина должна будет выполнить План реформ.
Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро
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Правительство готовит План Украины, который будет состоять из перечня реформ, которые наше государство должно будет выполнить для получения финансирования от ЕС. Об этом сообщило Министерство финансов.

Так, 27 февраля Европейский Парламент на своем пленарном заседании поддержал решение о создании Ukraine Facility – инструмента, предусматривающего возможность получения Украиной в 2024-2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предыдущий проект Плана предусматривал компонент усиления подотчетности, добродетели и профессионализма судебной власти.

Согласно институциональным процедурам ЕС, указанное решение также должен поддержать Совет Европейского Союза, после чего оно вступит в силу.

Согласно Ukraine Facility, Правительство Украины совместно с Европейской Комиссией должно подготовить План Украины, состоящий из перечня реформ, которые Украина будет осуществлять в течение действия Инструмента. Выполнение данного Плана является предпосылкой для получения Украиной льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета на сумму 39 млрд евро.

«С начала полномасштабного вторжения рф ЕС предоставил Украине около 26 млрд евро прямой бюджетной поддержки. Это исключительное содействие и проявление солидарности с украинским народом в сложное время испытаний. В условиях неопределенности внешнего финансирования в первые месяцы этого года, поддержка институтами ЕС создания Ukraine Facility является важным решением для поддержания стабильности финансовой системы страны. Рассчитываем получить первый транш в рамках Ukraine Facility в объеме 4,5 млрд евро уже в марте. В свою очередь, Правительство Украины отдано внедрению согласованных с Стороной ЕС реформ для получения стабильного и предполагаемого финансирования», - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Стоит отметить, что упомянутый План Украины станет определенной дорожной картой на пути к дальнейшему приближению Украины к членству в ЕС и экономического восстановления.

Так, План будет предусматривать 15 ключевых направлений реформирования, в том числе сферы, относящиеся к непосредственной компетенции Минфина: управление государственными финансами, противодействие отмыванию денег, финансовые рынки.

Напомним, что 1 февраля 2024 года лидеры стран-членов ЕС на заседании Европейского Совета политически поддержали начало Инструмента Ukraine Facility.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 февраля 2024 г. во время заседания Руководящего комитета межведомственной Координационной платформы доноров Министр финансов Сергей Марченко презентовал донорам Матрицу Реформ, которую Правительство подготовило в сотрудничестве с Всемирным банком.

Как указывает Минфин, эта Матрица содержит обзор условий и рекомендаций международных партнеров Украины в ключевых секторах и служит аналитическим инструментом для мониторинга прогресса Украины.

Матрица включает около 230 условий и рекомендаций для Украины, определенных в сотрудничестве с международными партнерами. Матрица реформ является «живым» инструментом и будет корректироваться в соответствии с договоренностями с партнерами, в частности, в рамках Плана Ukraine Facility, рекомендаций США и т.д.

Отметим, что эта Матрица содержит в том числе приоритеты, которые, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», определили на 2024 год Послы стран «Большой семерки» (G7). В частности, Послы отметили реструктуризацию процесса подачи запросов на законное прослушивание (прослушивание телефонных разговоров) и предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ.

Впрочем, есть и новые условия. К примеру, переаттестация СБУ.

В частности, предлагается реформирование и реструктуризация СБУ, включая ограничение правоохранительных полномочий СБУ полномочиями, связанными с контрразведкой, контрразведкой, кибербезопасностью и противодействием терроризму; полные этические и профессиональные аттестации тех, кто будет принят на работу; создать достойный доверия дисциплинарный комитет и заменить персонал, не отвечающий этическим и профессиональным стандартам; усилить парламентский и гражданский контроль за СБУ; изменить процесс запроса на законный перехват (прослушивание) и разрешить другим учреждениям проводить прослушивание отдельно от СБУ

Среди ожидаемых результатов – соответствующий закон об СБУ, аттестация и переаттестация в СБУ, внедрение механизмов обеспечения контроля над СБУ.

Также Матрица содержит план по проведению внешнего аудита эффективности НАБУ с участием трех независимых экспертов с международным опытом и обнародования его отчета, предоставление заместителю Председателя САП всех процессуальных полномочий как заместителю Генерального прокурора/Председателя САП, в случае его отсутствия, увеличения численности САП, создания Высшего административного суда (ВАСУ) для рассмотрения административных дел против национальных государственных органов, принятия законодательных актов, устанавливающих правовые рамки для проверки добропорядочности судей, работающих в Верховном Суде.

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