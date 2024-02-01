50 млрд евро от ЕС связаны с выполнением плана реформ Ukraine Facility, в том числе по подотчетности и добропорядочности судей

Финансовая поддержка от ЕС в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев по проведению предусмотренных реформ – в частности, судебной

Источник фото: kmu.gov.ua

Пакет поддержки от ЕС для Украины в размере 50 млрд евро на четыре года неразрывно связан с выполнением Украиной реформ в рамках Плана Ukraine Facility. Как ранее сообщала Еврокомиссия, из этих 50 млрд евро 17 миллиардов будет в виде грантов и 33 миллиарда – в виде ссуд. Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте, сообщила 1 февраля первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики отмечают, что решение Европейского совета также отражает положительную оценку подготовки Плана для Ukraine Facility, которая проходит при координации Министерства экономики. После утверждения регламента в Европарламенте, соответствующие финальные условия программы будут учтены в Плане.

«Когда документ будет утвержден Правительством, План будет передан на рассмотрение Европейской Комиссии», - добавляет Министерство.

План для Ukraine Facility предполагает осуществление структурных реформ в государственном секторе, проведение ряда экономических реформ.

«Поддержка в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально за выполнение определенных в Плане критериев проведения предусмотренных реформ», - подчеркнули в Минэкономики.

Какие реформы ожидают от Украины

Окончательная версия Плана еще неизвестна.

Вместе с тем следует упомянуть, что премьер-министр Денис Шмыгаль 29 декабря 2023 года сообщил, что Кабмин утвердил проект Плана Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии. «Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения», отметил он.

Денис Шмыгаль тогда добавил, что финальные условия программы Украина будут иметь после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом 1 февраля 2024 года.

Так, если принимать во внимание проект Плана, который был направлен Кабмину за подписью министра экономики, то основные направления реформирования на 2024–2027 годы, также охваченные Компонентом I Ukraine Facility, будут включать продолжение реформы судебной системы, направленной на восстановление доверия общества и бизнеса к судебной системы (в частности, путем возобновления прозрачного отбора судей, завершения отбора и назначения судей КСУ, восстановления и завершения квалификационного оценивания действующих судей и обеспечения укрепления системы дисциплинарной ответственности), а также создания нового административного суда для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами и укрепление существующих инструментов добропорядочности судей.

Далее приводим цитаты из рассматриваемого Кабмином документа.

Реформы, подлежащие реализации в рамках Компонента I Ukraine Facility

Реформа 1. Усиление подотчетности, добропорядочности и профессионализма судебной власти

Описание реформы: Для закрепления результатов реформы судебной системы и укрепления доверия общественности к судебной власти необходимо осуществить комплекс взаимосвязанных мер. В частности, обновленная ВККС должен возобновить отбор новых судей для заполнения не менее 20% судейских вакансий.

ВККС также должна завершить квалификационное оценивание (проверку) 50% действующих судей, чтобы все судьи в Украине прошли надлежащую проверку в соответствии с изменениями в Конституцию 2016 года. Следует укрепить систему декларирования и проверки добропорядочности судей.

Реформа предусматривает несколько составляющих:

Совершенствование отбора судей и запуск процедуры отбора судей на основе усовершенствованных механизмов

Не менее 20% вакансий судей, имеющихся на 16.10.2023 (общее количество вакантных должностей 2205), заполняется на основе измененного законодательства, которое будет включать следующие элементы:

упрощенные этапы отбора и сокращенные периоды обязательной подготовки судей;

последовательное применение четких и должным образом опубликованных критериев оценки и методологии оценки профессиональной компетентности и добропорядочности кандидатов на должность судьи;

привлечения Общественного совета добропорядочности к оценке добропорядочности кандидатов на должности судей в случаях, когда этого требует закон.

Ответственный орган: Высшая квалификационная комиссия судей Срок: 3 квартал 2025 года

Создание нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованного судьями, прошедшими надлежащую проверку

Создан новый суд для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, состоящий из первой и апелляционной инстанций и судьи, избираемого после проверки добропорядочности и профессионализма с привлечением независимых экспертов.

Ответственный орган: Верховная Рада Украины Срок: 3 квартал 2025 года

Обеспечение предсказуемости, постоянства и открытости дисциплинарной практики в отношении судей

Проведена квалификационная оценка (проверка) 50% судей, которые должны были его пройти по состоянию на 30.09.2016 в установленном порядке и с привлечением Общественного совета добропорядочности.

Ответственный орган: Высшая квалификационная комиссия судей Срок: 4 квартал 2025 года

20% старых дисциплинарных дел, не рассмотренных по состоянию на 31.12.2023, решаются с привлечением Службы дисциплинарных инспекторов и на основе методики определения приоритетов Высшего совета правосудия, что подтверждено его решениями, опубликованными на официальном сайте ВСП.

Ответственный орган: Высший совет правосудия Срок: 1 квартал 2025 года

Вступили в силу законы и акты ВККС, согласно которым должны быть пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки.

Эти правовые акты содержат следующие элементы:

уточнение содержания деклараций добропорядочности и оснований начала проверки;

расширение временного периода, на который распространяется проверка;

усовершенствование процедуры проверки путем детализации механизмов и сроков проверки, определения прав и обязанностей физических и юридических лиц, вовлеченных в процесс проверки, разъяснения правовых последствий проверки.

Ответственный орган: Верховная Рада Украины, Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Срок: 2 квартал 2025 года.

Кроме того, в проекте Плана Ukraine Facility говорится, что борьба с отмыванием денег и экономическими преступлениями приоритетна через создание единого реестра банковских счетов и расширение полномочий Бюро экономической безопасности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 27 декабря принял Национальную стратегию доходов, в которой запланированы реформы в сфере налогов до 2030 года. Эта Стратегия, вызвавшая оживленное обсуждение, в частности, из-за предложения предоставить налоговый доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков, является частью Плана Ukraine Facility, согласно которому Украина должна получать пакет поддержки от Евросоюза на €50 млрд в течение 2024–2027 годов, и проект которого Правительство одобрило 29 декабря.

План Ukraine Facility предусматривает принятие нормативно-правовых актов, необходимых для создания единого реестра банковских счетов в соответствии со стандартами ЕС, изменения в налоговое, банковское законодательство, а также по противодействию отмыванию средств и рынкам капитала и т.д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», послы стран «Большой семерки» (G7) опубликовали приоритеты работы на текущий 2024 год, то есть так называемый План реформ для Украины. В частности, в документе говорится о содействии реформированию Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, обновлении состава Верховного Суда, отборе судей ВАКС и расстановке приоритетов в рассмотрении дисциплинарных жалоб на судей.

Автор: Наталья Мамченко

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