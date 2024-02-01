50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Пакет підтримки від ЄС для України в розмірі 50 млрд євро на 4 роки нерозривно пов’язаний із виконанням Україною реформ в рамках Плану Ukraine Facility. Як раніше повідомляла Єврокомісія, з цих 50 млрд євро 17 мільярдів буде у вигляді грантів та 33 мільярди – у вигляді позик. Україна розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні, повідомила 1 лютого перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У Мінекономіки зазначають, що рішення Європейської ради також відображає позитивну оцінку підготовки Плану для Ukraine Facility, яка відбувається за координації Міністерства економіки. Після затвердження регламенту в Європарламенті, відповідні фінальні умови програми буде враховано у Плані.

«Коли документ буде затверджено Урядом, План буде передано на розгляд Європейській Комісії», - додає Міністерство.

План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ тощо.

«Підтримка в рамках програми Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ», - підкреслили у Мінекономіки.

Які реформи очікують від України

Наразі остаточна версія Плану ще невідома.

Разом із тим, слід згадати, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль 29 грудня 2023 року повідомив, що Кабмін затвердив проект Плану Ukraine Facility для надання його Європейській комісії. «Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі маємо поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції», зазначив він.

Денис Шмигаль тоді додав, що фінальні умови програми Україна буде мати після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою 1 лютого 2024 року.

Так, якщо брати до уваги проект Плану, який було направлено Кабміну за підписом міністра економіки, то основні напрями реформування на 2024–2027 роки, що також охоплені Компонентом І Ukraine Facility, включатимуть продовження реформи судової системи, спрямованої на відновлення довіри суспільства та бізнесу до судової системи (зокрема, шляхом відновлення прозорого відбору суддів, завершення добору та призначення суддів КСУ, відновлення та завершення кваліфікаційного оцінювання діючих суддів і забезпечення зміцнення системи дисциплінарної відповідальності), а також створення нового адміністративного суду для розгляду справ, що пов’язані з центральними державними органами, та зміцнення існуючих інструментів доброчесності суддів.

Далі наводимо цитати з документу, який розглядав Кабмін.

Реформи, які підлягають реалізації в рамках Компонента І Ukraine Facility

Реформа 1. Посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади

Опис реформи: Для закріплення результатів реформи судової системи та зміцнення довіри громадськості до судової влади необхідно здійснити комплекс взаємопов’язаних заходів. Зокрема, оновлена ВККС має відновити відбір нових суддів для заповнення щонайменше 20% суддівських вакансій.

ВККС також має завершити кваліфікаційне оцінювання (перевірку) 50% діючих суддів, щоб усі судді в Україні пройшли належну перевірку відповідно до змін до Конституції 2016 року. Слід зміцнити систему декларування та перевірки доброчесності суддів.

Реформа передбачає кілька складових, зокрема:

Удосконалення відбору суддів і запуск процедури відбору суддів на основі вдосконалених механізмів

Не менше 20% вакансій суддів, наявних станом на 16.10.2023 (загальна кількість вакантних посад 2205), заповнюється на основі зміненого законодавства, яке включатиме такі елементи:

спрощені етапи відбору та скорочені періоди обов’язкової підготовки суддів;

послідовне застосування чітких та належним чином опублікованих критеріїв оцінювання та методології оцінювання професійної компетентності та доброчесності кандидатів на посаду судді;

залучення Громадської ради доброчесності до оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів у випадках, коли цього вимагає закон.

Відповідальний орган: Вища кваліфікаційна комісія суддів Термін: 3 квартал 2025 року

Створення нового суду для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, укомплектованого суддями, які пройшли належну перевірку

Створено новий суд для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, який складається з першої та апеляційної інстанцій і судді, якого обираються після перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням незалежних експертів.

Відповідальний орган: Верховна Рада України Термін: 3 квартал 2025 року

Забезпечення передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів

Проведено кваліфікаційного оцінювання (перевірку) 50% суддів, які повинні були його пройти станом на 30.09.2016 в установленому порядку та із залученням Громадської ради доброчесності.

Відповідальний орган: Вища кваліфікаційна комісія суддів Термін: 4 квартал 2025 року

20% старих дисциплінарних справ, не розглянутих станом на 31.12.2023, вирішуються із залученням Служби дисциплінарних інспекторів та на основі методики визначення пріоритетів Вищої ради правосуддя, що підтверджено її рішеннями, що опубліковані на офіційному сайті ВРП.

Відповідальний орган: Вища рада правосуддя Термін: 1 квартал 2025 року

Набрали чинності закони та акти ВККС, відповідно до яких мають бути переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки .

Ці правові акти містять такі елементи:

уточнення змісту декларацій доброчесності та підстав для початку перевірки;

розширення часового періоду, на який поширюється перевірка;

удосконалення процедури перевірки шляхом деталізації механізмів та строків перевірки, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, залучених до процесу перевірки, роз’яснення правових наслідків перевірки.

Відповідальний орган: Верховна Рада України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України Термін: 2 квартал 2025 року.

Крім того, у проекті Плану Ukraine Facility йдеться про те, що боротьба з відмиванням грошей та економічними злочинами є пріоритетною через створення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень Бюро економічної безпеки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 27 грудня прийняв Національну стратегію доходів, в якій заплановані реформи у сфері податків до 2030 року. Ця Стратегія, яка викликала жваве обговорення зокрема через пропозицію надати податковій доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків, є частиною Плану Ukraine Facility, за яким Україна має отримувати пакет підтримки від Євросоюзу на €50 млрд протягом 2024–2027 років, і проект якого Уряд схвалив 29 грудня.

План Ukraine Facility передбачає прийняття нормативно-правових актів, необхідних для створення єдиного реєстру банківських рахунків відповідно до стандартів ЄС, зміни до податкового, банківського законодавства, а також з протидії відмиванню коштів та про ринки капіталу тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Посли країн «Великої сімки» (G7) опублікували пріоритети роботи на поточний 2024 рік, тобто, так званий План реформ для України. Зокрема у документі йдеться про сприяння реформуванню Державної митної служби та Державної податкової служби, оновлення складу Верховного Суду, відбір суддів ВАКС та розстановці пріоритетів у розгляді дисциплінарних скарг на суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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