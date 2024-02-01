Оновлення Верховного Суду, право на прослуховування, реформа Податкової служби, – які пріоритети визначили Посли G7 на 2024 рік

Посли наголошують на перевірці доброчесності суддів, реформі БЕБ, Податкової та митної служб, а також на наданні іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ.

Посли країн «Великої сімки» (G7) традиційно опублікували пріоритети роботи на поточний 2024 рік, тобто, так званий План реформ для України.

І традиційно пріоритетами стали судова реформа, посилення антикорупційних органів, реформа правоохоронної сфери і кримінальних процедур, зокрема надання «іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ». Цього разу додалася також і реформа адвокатури.

Зокрема у документі йдеться про сприяння реформуванню Державної митної служби та Державної податкової служби – «з особливим наголосом на конкурсному прозорому відборі керівництва, переатестації працівників та щорічному зовнішньому аудиті ефективності – для забезпечення операційної результативності, фінансової стабільності та стабільних надходжень внутрішнього бюджету».

Що стосується подальших кроків у судовій реформі, то тут йдеться зокрема про оновлення складу Верховного Суду, відборі суддів ВАКС та розстановці пріоритетів у розгляді дисциплінарних скарг на суддів.

«Заохочення посилення існуючих інструментів доброчесності, включаючи перевірку декларацій доброчесності суддів, для подолання корупційних ризиків у всіх українських судах, включаючи Верховний Суд; підтримка оновлення складу Верховного Суду шляхом подальшого вдосконалення відбору його суддів через відкритий, конкурентний процес відбору на основі заслуг, з обов’язковими перевірками доброчесності та значною роллю незалежних експертів і громадянського суспільства», - зазначається у документі.

Також Посли сподіваються на посилення підзвітності суддів шляхом ефективного перезапуску та виконання дисциплінарної функції Вищої ради правосуддя.

Окрім цього, у Плані реформ йдеться також про

підтримку відновлення відбору та кваліфікаційного оцінювання суддів реформованою ВККС «за суттєвої участі Громадської ради доброчесності»

сприяння поточній реалізації реформи Конституційного Суду, підтримку діяльності Дорадчої групи експертів та процесу перевірки кандидатів на посади суддів КСУ

підтримка кроків щодо створення нового адміністративного суду у Києві для розгляду адміністративних спорів за участю центральних державних органів після прозорого та заснованого на заслугах відбору його суддів, включаючи надійну перевірку їх доброчесності та професійної компетентності із залученням незалежних експертів

запровадження прозорого та заснованого на заслугах відбору прокурорів керівного рівня шляхом внесення змін до законодавчої бази та вжиття необхідних інституційних заходів та зміцнення дисциплінарної системи для прокурорів

підтримку створення Служби дисциплінарних інспекторів та відновлення розгляду дисциплінарних проваджень проти суддів, з наданням переваги резонансним справам та справам, у яких спливають строки давності

заохочення вдосконалення законодавства для підтримки високоякісної, не корупційної та інституційно визначеної юридичної освіти та підготовки правоохоронних органів

підтримку Закону про адвокатуру, «який відповідає Конституції та застосовним європейським стандартам, із прозорими та підзвітними органами самоврядування та дисциплінарними процедурами»

коли дозволять умови, не пізніше скасування воєнного стану – реформування та подальша реструктуризація Служби безпеки України (СБУ), включаючи скорочення її повноважень, обмеження її правоохоронних повноважень, особливо в економічній сфері; проходження етичних та професійних атестацій працівників СБУ; створення гідного довіри дисциплінарного комітету; посилення парламентського та цивільного контролю за СБУ, якщо це доречно

у короткостроковій перспективі реструктуризація процесу подання запитів на законне прослуховування (прослуховування телефонних розмов) та надання іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ

заохочення подальшого реформування Бюро економічної безпеки України із законодавчими положеннями для зміцнення його незалежності та оперативної ефективності. Сприяння відкритому, конкурентному та заснованому на заслугах відбору для нового керівництва та обов’язковій переатестації для персоналу БЕБ

підтримка належного використання вогнепальної зброї, широко розповсюдженої серед населення під час війни

стимулювання безпечного та надійного взаємозв’язку інформації між Державною прикордонною службою України та прикордонними службами країн ЄС для підвищення ефективності транскордонного переміщення людей та торгівлі. Заохочення модернізації звітів про події та транспортні потоки (люди та комерційні). Підтримка вдосконалення процесів повідомлення про корупцію, включно із створенням захисту інформаторів у службі.

підтримка підвищення ефективності, незалежності та доброчесності антикорупційних органів, зокрема НАБУ, САП та НАЗК

Заохочення ефективної та надійної роботи Агентства з питань повернення та управління активами (АРМА) шляхом початку реформування Агентства, у тому числі шляхом ухвалення законодавчих змін, які передбачають прозору та засновану на заслугах процедуру відбору голови Агентства, незалежного зовнішнього оцінювання ефективності АРМА, прозору процедуру управління та продажу арештованих активів

подальше підвищення ефективності, незалежності, доброчесності та спроможності НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду (ВАКС), у тому числі шляхом удосконалення законодавства (у т. ч. «у Цивільному процесуальному кодексі» - дослівно (e.g. in the Code of Civil Procedure), щоб забезпечити більш ефективні розслідування, більший персонал, а також створення надійної історії судових переслідувань і засуджень за корупцію на високому рівні

Відстоювання об’єктивного, прозорого, заснованого на заслугах та своєчасного відбору суддів ВАКС за суттєвої участі та вирішальної ролі Громадської ради міжнародних експертів у цьому процесі

Стимулювання проведення першого незалежного зовнішнього оцінювання НАБУ, передбаченого законодавством

підтримка прогресу в спроможності НАБУ використовувати автономне прослуховування та доступ до високоякісної, незалежної та неупередженої судово-медичної експертизи

Сприяння внесенню змін до законодавства для сприяння більшій прозорості та підзвітності під час післявоєнної відбудови України шляхом зміцнення незалежності та професіоналізму Рахункової палати України. Просування відкритого, конкурентного, заснованого на заслугах, незалежного, прозорого та своєчасного відбору членів ради РПУ, включаючи обов’язкову перевірку доброчесності. Заохочення посилення повноважень РПУ щодо аудиту органів місцевого самоврядування, державних підприємств, позабюджетних видатків та діяльності з державних закупівель тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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