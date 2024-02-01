Обновление Верховного Суда, право на прослушивание, реформа Налоговой службы, – какие приоритеты определили Послы G7 на 2024 год

Послы стран «Большой семерки» (G7) традиционно опубликовали приоритеты работы на текущий 2024 год, то есть так называемый План реформ для Украины.
И традиционно приоритетами стали судебная реформа, усиление антикоррупционных органов, реформа правоохранительной сферы и уголовных процедур, в частности, предоставление «другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ». В этот раз добавилась и реформа адвокатуры.
В частности, в документе говорится о содействии реформированию Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы – «с особым упором на конкурсном прозрачном отборе руководства, переаттестации работников и ежегодном внешнем аудите эффективности – для обеспечения операционной результативности, финансовой стабильности и стабильных поступлений внутреннего бюджета».
Что касается дальнейших шагов в судебной реформе, то речь идет об обновлении состава Верховного Суда, отборе судей ВАКС и расстановке приоритетов в рассмотрении дисциплинарных жалоб на судей.
«Поощрение усиления существующих инструментов добропорядочности, включая проверку деклараций добропорядочности судей, для преодоления коррупционных рисков во всех украинских судах, включая Верховный Суд; поддержка обновления состава Верховного Суда путем дальнейшего усовершенствования отбора его судей через открытый, конкурентный процесс отбора на основе заслуг, с обязательными проверками добропорядочности и значительной ролью независимых экспертов и гражданского общества», - отмечается в документе.
Послы также надеются на усиление подотчетности судей путем эффективного перезапуска и выполнения дисциплинарной функции Высшего совета правосудия.
Кроме того, в Плане реформ речь идет также о
- поддержки возобновления отбора и квалификационного оценивания судей реформированной ВККС «при существенном участии Общественного совета добропорядочности»
- содействии текущей реализации реформы Конституционного Суда, поддержки деятельности Совещательной группы экспертов и процесса проверки кандидатов на должности судей КСУ
- поддержки шагов по созданию нового административного суда в Киеве для рассмотрения административных споров с участием центральных государственных органов после прозрачного и основанного на заслугах отбора его судей, включая надежную проверку их добропорядочности и профессиональной компетентности с привлечением независимых экспертов
- введение прозрачного и основанного на заслугах отбора прокуроров руководящего уровня путем внесения изменений в законодательную базу и принятия необходимых институциональных мер и укрепления дисциплинарной системы для прокуроров
- поддержку создания Службы дисциплинарных инспекторов и возобновление рассмотрения дисциплинарных производств против судей, с предпочтением резонансных дел и дел, в которых истекают сроки давности
- поощрение усовершенствования законодательства для поддержки высококачественного, не коррупционного и институционально определенного юридического образования и подготовки правоохранительных органов
- поддержку Закона об адвокатуре, «соответствующего Конституции и с применением европейских стандартов, с прозрачными и подотчетными органами самоуправления и дисциплинарными процедурами»
- когда разрешат условия, не позднее отмены военного положения – реформирование и последующая реструктуризация Службы безопасности Украины (СБУ), включая сокращение ее полномочий, ограничение ее правоохранительных полномочий, особенно в экономической сфере; прохождение этических и профессиональных аттестаций работников СБУ; создание достойного доверия дисциплинарного комитета; усиление парламентского и гражданского контроля за СБУ, если это уместно
- в краткосрочной перспективе реструктуризация процесса подачи запросов на законное прослушивание (прослушивание телефонных разговоров) и предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ
- поощрение дальнейшего реформирования Бюро экономической безопасности Украины с законодательными положениями для укрепления его независимости и оперативной эффективности. Содействие открытому, конкурентному и основанному на заслугах отбору для нового руководства и обязательной переаттестации для персонала БЭБ
- поддержка надлежащего использования огнестрельного оружия, широко распространенного среди населения во время войны
- стимулирование безопасной и надежной взаимосвязи информации между Государственной пограничной службой Украины и пограничными службами стран ЕС для повышения эффективности трансграничного перемещения людей и торговли. Поощрение модернизации отчетов о событиях и транспортных потоках (люди и коммерция). Поддержка усовершенствования процессов сообщения о коррупции, включая создание защиты информаторов в службе.
- поддержка повышения эффективности, независимости и добропорядочности антикоррупционных органов, в частности НАБУ, САП и НАПК
- Поощрение эффективной и надежной работы Агентства по вопросам возвращения и управления активами (АРМА) путем начала реформирования Агентства, в том числе путем принятия законодательных изменений, предусматривающих прозрачную и основанную на заслугах процедуру отбора главы Агентства, независимого внешнего оценивания эффективности АРМА, прозрачную процедуру управления и продажи арестованных активов
- дальнейшее повышение эффективности, независимости, добропорядочности и состоятельности НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), в том числе путем усовершенствования законодательства (в т. ч. «в Гражданском процессуальном кодексе» – дословно (e.g. in the Code of Civil Procedure) , чтобы обеспечить более эффективные расследования, больший персонал, а также создание надежной истории судебных преследований и осуждений за коррупцию на высоком уровне
- Отстаивание объективного, прозрачного, основанного на заслугах и своевременного отбора судей ВАКС при существенном участии и решающей роли Общественного совета международных экспертов в этом процессе
- Стимулирование проведения первого независимого внешнего оценивания НАБУ, предусмотренного законодательством
- поддержка прогресса в способности НАБУ использовать автономное прослушивание и доступ к высококачественной, независимой и беспристрастной судебно-медицинской экспертизе
- Содействие внесению изменений в законодательство для содействия большей прозрачности и подотчетности во время послевоенного восстановления Украины путем укрепления независимости и профессионализма Счетной палаты Украины. Продвижение открытого, конкурентного, основанного на заслугах независимого, прозрачного и своевременного отбора членов совета РПУ, включая обязательную проверку добропорядочности. Поощрение усиления полномочий РПУ по аудиту органов местного самоуправления, государственных предприятий, внебюджетных расходов и деятельности по государственным закупкам.
Автор: Наталя Мамченко
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