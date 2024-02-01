Обновление Верховного Суда, право на прослушивание, реформа Налоговой службы, – какие приоритеты определили Послы G7 на 2024 год

Послы отмечают проверку добропорядочности судей, реформу БЭБ, Налоговой и таможенной служб, а также предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ.

Послы стран «Большой семерки» (G7) традиционно опубликовали приоритеты работы на текущий 2024 год, то есть так называемый План реформ для Украины.

И традиционно приоритетами стали судебная реформа, усиление антикоррупционных органов, реформа правоохранительной сферы и уголовных процедур, в частности, предоставление «другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ». В этот раз добавилась и реформа адвокатуры.

В частности, в документе говорится о содействии реформированию Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы – «с особым упором на конкурсном прозрачном отборе руководства, переаттестации работников и ежегодном внешнем аудите эффективности – для обеспечения операционной результативности, финансовой стабильности и стабильных поступлений внутреннего бюджета».

Что касается дальнейших шагов в судебной реформе, то речь идет об обновлении состава Верховного Суда, отборе судей ВАКС и расстановке приоритетов в рассмотрении дисциплинарных жалоб на судей.

«Поощрение усиления существующих инструментов добропорядочности, включая проверку деклараций добропорядочности судей, для преодоления коррупционных рисков во всех украинских судах, включая Верховный Суд; поддержка обновления состава Верховного Суда путем дальнейшего усовершенствования отбора его судей через открытый, конкурентный процесс отбора на основе заслуг, с обязательными проверками добропорядочности и значительной ролью независимых экспертов и гражданского общества», - отмечается в документе.

Послы также надеются на усиление подотчетности судей путем эффективного перезапуска и выполнения дисциплинарной функции Высшего совета правосудия.

Кроме того, в Плане реформ речь идет также о

поддержки возобновления отбора и квалификационного оценивания судей реформированной ВККС «при существенном участии Общественного совета добропорядочности»

содействии текущей реализации реформы Конституционного Суда, поддержки деятельности Совещательной группы экспертов и процесса проверки кандидатов на должности судей КСУ

поддержки шагов по созданию нового административного суда в Киеве для рассмотрения административных споров с участием центральных государственных органов после прозрачного и основанного на заслугах отбора его судей, включая надежную проверку их добропорядочности и профессиональной компетентности с привлечением независимых экспертов

введение прозрачного и основанного на заслугах отбора прокуроров руководящего уровня путем внесения изменений в законодательную базу и принятия необходимых институциональных мер и укрепления дисциплинарной системы для прокуроров

поддержку создания Службы дисциплинарных инспекторов и возобновление рассмотрения дисциплинарных производств против судей, с предпочтением резонансных дел и дел, в которых истекают сроки давности

поощрение усовершенствования законодательства для поддержки высококачественного, не коррупционного и институционально определенного юридического образования и подготовки правоохранительных органов

поддержку Закона об адвокатуре, «соответствующего Конституции и с применением европейских стандартов, с прозрачными и подотчетными органами самоуправления и дисциплинарными процедурами»

когда разрешат условия, не позднее отмены военного положения – реформирование и последующая реструктуризация Службы безопасности Украины (СБУ), включая сокращение ее полномочий, ограничение ее правоохранительных полномочий, особенно в экономической сфере; прохождение этических и профессиональных аттестаций работников СБУ; создание достойного доверия дисциплинарного комитета; усиление парламентского и гражданского контроля за СБУ, если это уместно

в краткосрочной перспективе реструктуризация процесса подачи запросов на законное прослушивание (прослушивание телефонных разговоров) и предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ

поощрение дальнейшего реформирования Бюро экономической безопасности Украины с законодательными положениями для укрепления его независимости и оперативной эффективности. Содействие открытому, конкурентному и основанному на заслугах отбору для нового руководства и обязательной переаттестации для персонала БЭБ

поддержка надлежащего использования огнестрельного оружия, широко распространенного среди населения во время войны

стимулирование безопасной и надежной взаимосвязи информации между Государственной пограничной службой Украины и пограничными службами стран ЕС для повышения эффективности трансграничного перемещения людей и торговли. Поощрение модернизации отчетов о событиях и транспортных потоках (люди и коммерция). Поддержка усовершенствования процессов сообщения о коррупции, включая создание защиты информаторов в службе.

поддержка повышения эффективности, независимости и добропорядочности антикоррупционных органов, в частности НАБУ, САП и НАПК

Поощрение эффективной и надежной работы Агентства по вопросам возвращения и управления активами (АРМА) путем начала реформирования Агентства, в том числе путем принятия законодательных изменений, предусматривающих прозрачную и основанную на заслугах процедуру отбора главы Агентства, независимого внешнего оценивания эффективности АРМА, прозрачную процедуру управления и продажи арестованных активов

дальнейшее повышение эффективности, независимости, добропорядочности и состоятельности НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), в том числе путем усовершенствования законодательства (в т. ч. «в Гражданском процессуальном кодексе» – дословно (e.g. in the Code of Civil Procedure) , чтобы обеспечить более эффективные расследования, больший персонал, а также создание надежной истории судебных преследований и осуждений за коррупцию на высоком уровне

Отстаивание объективного, прозрачного, основанного на заслугах и своевременного отбора судей ВАКС при существенном участии и решающей роли Общественного совета международных экспертов в этом процессе

Стимулирование проведения первого независимого внешнего оценивания НАБУ, предусмотренного законодательством

поддержка прогресса в способности НАБУ использовать автономное прослушивание и доступ к высококачественной, независимой и беспристрастной судебно-медицинской экспертизе

Содействие внесению изменений в законодательство для содействия большей прозрачности и подотчетности во время послевоенного восстановления Украины путем укрепления независимости и профессионализма Счетной палаты Украины. Продвижение открытого, конкурентного, основанного на заслугах независимого, прозрачного и своевременного отбора членов совета РПУ, включая обязательную проверку добропорядочности. Поощрение усиления полномочий РПУ по аудиту органов местного самоуправления, государственных предприятий, внебюджетных расходов и деятельности по государственным закупкам.

Автор: Наталя Мамченко

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